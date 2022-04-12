Памятное фото с Гагариным сохранилось в Россельхознадзоре Новосибирской области

В конце апреля 1961 года Гагарин отправился в путешествие, где посетил около 30 стран. Когда Юрий возвращался из Японии, он остановился в сибирском аэропорту. Тогда сотрудникам Новосибирской государственной инспекции по карантину растений удалось запечатлеть этот момент на фото.