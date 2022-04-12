Памятное фото с Гагариным сохранилось в Россельхознадзоре Новосибирской области

В Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области поделились памятной фотографией с человеком, который впервые покорил космос в Советском Союзе – Юрием Гагариным.
12 апреля 1961 года молодой космонавт Гагарин на корабле «Восток-1» отправился в космическое пространство с космодрома Байконур. Его полет продлился ровно 108 минут.
Это был исторический полет. Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, который пролетел вокруг земли. После полета имя этого человека стало по-настоящему легендарным.
В конце апреля 1961 года Гагарин отправился в путешествие, где посетил около 30 стран. Когда Юрий возвращался из Японии, он остановился в сибирском аэропорту. Тогда сотрудникам Новосибирской государственной инспекции по карантину растений удалось запечатлеть этот момент на фото.
Сегодня, 12 апреля 2022 года отмечается Всемирный день космонавтики. Первый полет человека в космос празднует 61-летнюю годовщину. Управление Россельхознадзора поделилось снимком с легендой – Юрием Гагариным.
На фото с космонавтом по правую руку стоит Бердинская Екатерина. В тот момент она была старшим государственным инспектором Новосибирской государственной инспекции по карантину растений
Для справки
Новосибирская государственная инспекция по карантину растений в 2005 году вошла как подразделение (отдел карантинного фитосанитарного надзора) в состав Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).