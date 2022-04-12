Памятное фото с Гагариным сохранилось в Россельхознадзоре Новосибирской области

Памятное фото с Гагариным сохранилось в Россельхознадзоре Новосибирской области
Памятное фото с Гагариным сохранилось в Россельхознадзоре Новосибирской области
Сегодня, 07:16КультураФото: Фото Россельхознадзора по Новосибирской областиАрхив
Сотрудники управления встретились с Юрием Гагариным в аэропорту.

В Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области поделились памятной фотографией с человеком, который впервые покорил космос в Советском Союзе – Юрием Гагариным.

12 апреля 1961 года молодой космонавт Гагарин на корабле «Восток-1» отправился в космическое пространство с космодрома Байконур. Его полет продлился ровно 108 минут.

Это был исторический полет. Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, который пролетел вокруг земли. После полета имя этого человека стало по-настоящему легендарным.

В конце апреля 1961 года Гагарин отправился в путешествие, где посетил около 30 стран. Когда Юрий возвращался из Японии, он остановился в сибирском аэропорту. Тогда сотрудникам Новосибирской государственной инспекции по карантину растений удалось запечатлеть этот момент на фото.

Сегодня, 12 апреля 2022 года отмечается Всемирный день космонавтики. Первый полет человека в космос празднует 61-летнюю годовщину. Управление Россельхознадзора поделилось снимком с легендой – Юрием Гагариным.

На фото с космонавтом по правую руку стоит Бердинская Екатерина. В тот момент она была старшим государственным инспектором Новосибирской государственной инспекции по карантину растений

Фото:Фото Россельхознадзора по Новосибирской области

Для справки

Новосибирская государственная инспекция по карантину растений в 2005 году вошла как подразделение (отдел карантинного фитосанитарного надзора) в состав Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

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