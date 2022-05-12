Актер Марат Башаров сыграет на сцене Новосибирского театра в балете «Конёк-Горбунок»

Актер Марат Башаров сыграет на сцене Новосибирского театра в балете «Конёк-Горбунок»
Актер Марат Башаров сыграет на сцене Новосибирского театра в балете «Конёк-Горбунок»
Сегодня, 08:52КультураФото: kino-teatr.ru
Премьера спектакля с телеведущим Маратом Башаровым пройдет 12, 13 и 14 мая в НОВАТ.

В Новосибирске начинается премьерный показ балета «Конёк-Горбунок». На сцене 12, 13 и 14 мая сыграет одну из главных ролей актер театра и кино Марат Башаров. В балете он исполнит роль Царя, о чем сообщает ТАСС.

Руководит постановкой гендиректор МХАТ Владимир Кехман. Марат Башаров рассказал, что они работают и в Москве, репетируя выступления.

«За ним, как за каменной стеной»,

шутит актер.

Марат Башаров добавил, что это чудесная сказка, в которой стоило было поучаствовать. Постановка сопровождается 3D-графикой. А театр – это театр будущего, делится артист.

Добавим, что первый спектакль состоится уже в четверг, 12 мая – прямо в День рождения самого НОВАТа.

Ранее в Оперном театре выступал артист Николай Цискаридзе. Он исполнял роль вдовы. Балет был посвящен трагедии в кузбасской шахте «Листвяжная».

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