Премьера балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым состоялась в Новосибирске 13 мая

Премьера балета «Конёк-Горбунок» приурочена к 77-му дню рождения Новосибирского театра оперы и балета, открывшемуся в год Великой Победы – весной 1945-го.
Новосибирский государственный театр оперы и балета – крупнейший музыкальный театр России. Постановки в нем отличаются грандиозными масштабами. Ранее, в балете «Спартак» на сцену выводили живую дрессированную тигрицу. Для «Конька-Горбунка» подготовили 3D-графику.
Но главной «приманкой» для зрителя стал известный драматический актер Марат Башаров, согласившийся исполнить роль Царя в балете по приглашению бывшего гендиректора НОВАТ, а ныне - гендиректора МХАТ Владимира Кехмана.
«Это вообще не балет! Балетных партий никто не танцует. Это театрализованное действие. Очень яркая, красочная картинка. Много декораций: глаза разбегаются, взгляд не фиксируется. Артисты выходят в очень ярких костюмах. С такого спектакля хорошо начинать знакомить детей с искусством балета: им будет понятно, ярко, красочно. Похоже на мультик. Лубочная, яркая картинка», - поделилась впечатлениями о премьере с Atas.info новосибирская любительница балета Ольга.
О роли Марата Башарова в первом акте собеседница Atas.info сказала следующее: «Башаров выкатился на тележке с красиво придумаными коняжками. У него комическая роль. Башаров не танцевал. Попрыгал. Показал неуклюжего царя. Пятиминутная комическая роль . Для него играть комедийные роли, наверное, не так уж сложно».
Владимир Кехман наблюдал премьеру, как обычно со своего балкончика.
Перед премьерой Марат Башаров рассказал СМИ, что подготовка к роли в балете была для него сложна и физически и психологически. Однако новый опыт для него невероятно интересен и «нужно быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения», цитирует артиста сайт НГС.
Внушительные цены на билеты, доходившие до 7 и 10 тысяч рублей, не отпугнули новосибирскую публику. Сказочный балет «Конек-Горбунок» собрал аншлаг. За два часа до премьеры, на сайте НОВАТ оставался в продаже единственный билет на второй ярус по цене 2500 рублей.