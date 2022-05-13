Премьера балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым состоялась в Новосибирске 13 мая

«Это вообще не балет! Балетных партий никто не танцует. Это театрализованное действие. Очень яркая, красочная картинка. Много декораций: глаза разбегаются, взгляд не фиксируется. Артисты выходят в очень ярких костюмах. С такого спектакля хорошо начинать знакомить детей с искусством балета: им будет понятно, ярко, красочно. Похоже на мультик. Лубочная, яркая картинка», - поделилась впечатлениями о премьере с Atas.info новосибирская любительница балета Ольга.