Премьера балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым состоялась в Новосибирске 13 мая

Премьера балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым состоялась в Новосибирске 13 мая
Премьера балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым состоялась в Новосибирске 13 мая
Сегодня, 19:51КультураФото: Атас.инфоПремьера в Новосибирске прошла 13 мая 2022
Зрители стоя аплодировали балетной труппе НОВАТа и приглашенной звезде – драматическому актеру Марату Башарову, исполнившему партию Царя. Премьера балета «Конек-Горбунок» на сцене главного театра Новосибирска собрала аншлаг 13 мая 2022.

Премьера балета «Конёк-Горбунок» приурочена к 77-му дню рождения Новосибирского театра оперы и балета, открывшемуся в год Великой Победы – весной 1945-го.

Новосибирский государственный театр оперы и балета – крупнейший музыкальный театр России. Постановки в нем отличаются грандиозными масштабами. Ранее, в балете «Спартак» на сцену выводили живую дрессированную тигрицу. Для «Конька-Горбунка» подготовили 3D-графику.

Зрителей не остановили высокие цены на билеты
Фото:Атас.инфо

Но главной «приманкой» для зрителя стал известный драматический актер Марат Башаров, согласившийся исполнить роль Царя в балете по приглашению бывшего гендиректора НОВАТ, а ныне - гендиректора МХАТ Владимира Кехмана.

«Это вообще не балет! Балетных партий никто не танцует. Это театрализованное действие. Очень яркая, красочная картинка. Много декораций: глаза разбегаются, взгляд не фиксируется. Артисты выходят в очень ярких костюмах. С такого спектакля хорошо начинать знакомить детей с искусством балета: им будет понятно, ярко, красочно. Похоже на мультик. Лубочная, яркая картинка», - поделилась впечатлениями о премьере с Atas.info новосибирская любительница балета Ольга.

Зрители аплодировали стоя
Фото:Атас.инфо

О роли Марата Башарова в первом акте собеседница Atas.info сказала следующее: «Башаров выкатился на тележке с красиво придумаными коняжками. У него комическая роль. Башаров не танцевал. Попрыгал. Показал неуклюжего царя. Пятиминутная комическая роль . Для него играть комедийные роли, наверное, не так уж сложно».

Декорации в НОВАТ
Фото:Атас.инфо

Владимир Кехман наблюдал премьеру, как обычно со своего балкончика.

Перед премьерой Марат Башаров рассказал СМИ, что подготовка к роли в балете была для него сложна и физически и психологически. Однако новый опыт для него невероятно интересен и «нужно быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения», цитирует артиста сайт НГС.

Последний билет в продаже перед премьерой
Фото:Скан со страницы официального сайта НОВАТ

Внушительные цены на билеты, доходившие до 7 и 10 тысяч рублей, не отпугнули новосибирскую публику. Сказочный балет «Конек-Горбунок» собрал аншлаг. За два часа до премьеры, на сайте НОВАТ оставался в продаже единственный билет на второй ярус по цене 2500 рублей.

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