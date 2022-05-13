Внучка первого художника Новосибирска объяснила, зачем распродавала его работы

Внучка первого художника города Новосибирска была вынуждена продать картины своего дедушки в связи с материальными трудностями. Юлия Якубовская отдала 40 картин музею и коллекционеру, который ее не пригласил на открытие выставки художника Якубовского. На сегодняшний день эти картины оцениваются в 1 млн долларов.
Музей, который посвятили творчеству Павла Якубовского, открыли 5 апреля в квартире на улице Каинская. Меценат Григорий Гапонов собрал коллекцию из картин, личных вещей и фотографий художника. Выяснилось, что данный музей создан только для посещения Vip-гостей, а внучка Юлия Якубовская не подходит под «статус». Подробнее про историю внучки художника – в материале Atas.info.