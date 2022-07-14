Виртуальный тур по историко-архитектурному музею запустили археологи Новосибирска

Виртуальный тур по историко-архитектурному музею запустили археологи Новосибирска
Виртуальный тур по историко-архитектурному музею запустили археологи Новосибирска
Вчера, 16:16КультураФото: Институт археологии и этнографии СО РАН
Новосибирский Институт археологии и этнографии СО РАН представил уникальный проект - виртуальную прогулку по историко-архитектурному музею под открытым небом. Не выходя из дома можно изучить древние каменные изваяния и побывать в легендарной Зашиверской церкви

Ученый новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН впервые в российской музейной практике представляют виртуальный тур по историко-архитектурному музею под открытым небом. Это подразделение института находится недалеко от Академгородка, и побывать там можно только в определенные дни в составе экскурсии.

"Посетить расположенные в музее памятники истории Зашиверскую церковь и Казымский острог, а также осмотреть древние каменные изваяния теперь можно из любой точки мира. Уникальная особенность тура состоит в том, что посетитель может самостоятельно выбрать время года, в котором он хотел бы совершить виртуальную музейную прогулку", - говорится в сообщении института.

Музей под открытым небом был создан по инициативе академика Алексея Окладникова в 1979 году. Центральный экспонат — Спасская церковь из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, располагавшего на территории современной Якутии. Это одна из старейших сохранившихся деревянных церквей Сибири (1700 года постройки), поэтому её посещение ограничено с целью сохранения уникального здания. В виртуальном туре можно не только зайти внутрь храма, но и прослушать краткую экскурсию историков.

Кроме того, можно досконально изучить 3D-модели каменных изваяний и плит с петроглифами, хранящихся в музее.

Проект виртуального тура стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив, учреждённого в 2021 году в целях поддержки деятельности в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, отметили в институте.

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