Психотерапевт из Новосибирска объяснил популярность ЛГБТ-книг у подростков

Психотерапевт из Новосибирска объяснил популярность ЛГБТ-книг у подростков
Психотерапевт из Новосибирска объяснил популярность ЛГБТ-книг у подростков
Вчера, 11:25КультураФото: atas.info
Подростки не перестают интересоваться ЛГБТ-темой. Молодежь просто окружают истории про геев и лесбиянок. Психолог и психотерапевт Константин Зубахин объяснил, почему же молодое поколение читает книги про однополую любовь.

Недавно депутат Николай Мочалин принес на сессию Заксобрания книги, и заявил, что ЛГБТ-литературу надо запретить. Однако психолог рассказал, что чем запретен плод, тем больше он сладок – если убрать такие книги, то дети все равно найдут, как их прочитать.

Кроме того, большой интерес вызывает и мода – в фильмах, книгах идет романтизация однополых отношений. Дети сами начинают писать фанфики и шипперить, например, певцов. Но со временем это проходит. Все мы по своей природе гомосексуальны, но кто-то это сдерживает, а у кого-то проходит само, пишет КП-Новосибирск.

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