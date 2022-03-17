Музыкант Бурханов спел песню в поддержку спецоперации на вокзале Новосибирска

Заслуженный артист России, музыкант Аркадий Бурханов спел песню «С чего начинается Родина» на вокзале Новосибирск-Главный в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Музыкант рассказал, что спеть песню он решил после травли, который он подвергся в заблокированной социальной сети Facebook. Он там разместил открытое письмо в федеральной и региональное министерство культуры 9 марта, а затем «воинствующие пацифисты» затравили его за поддержку спецоперации на Украине – его просили сжечь музыкальные инструменты и признать свою неправоту.
Бурханов не отчаивался и даже 16 марта исполнил песню «С чего начинается Родина» в зале ожидания на вокзале Новосибирск-Главный. Пассажиры, ожидающие свой поезд, активно подпевали ему.
Видеозапись с выступлением была опубликована в Telegram-канале «Культуръка НовоНиколаевска».
Напомним, что патриотическая выставка «#CвоихНеБросаем» открылась у кинотеатра «Победа» в Новосибирске с 16 марта.