Музыкант Бурханов спел песню в поддержку спецоперации на вокзале Новосибирска

Музыкант Бурханов спел песню в поддержку спецоперации на вокзале Новосибирска
Музыкант Бурханов спел песню в поддержку спецоперации на вокзале Новосибирска
Сегодня, 16:18КультураАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Артист исполнил песню «С чего начинается Родина» в зале ожидания на вокзале Новосибирск-Главный

Заслуженный артист России, музыкант Аркадий Бурханов спел песню «С чего начинается Родина» на вокзале Новосибирск-Главный в поддержку спецоперации РФ на Украине.

Музыкант рассказал, что спеть песню он решил после травли, который он подвергся в заблокированной социальной сети Facebook. Он там разместил открытое письмо в федеральной и региональное министерство культуры 9 марта, а затем «воинствующие пацифисты» затравили его за поддержку спецоперации на Украине – его просили сжечь музыкальные инструменты и признать свою неправоту.

Бурханов не отчаивался и даже 16 марта исполнил песню «С чего начинается Родина» в зале ожидания на вокзале Новосибирск-Главный. Пассажиры, ожидающие свой поезд, активно подпевали ему.

Видеозапись с выступлением была опубликована в Telegram-канале «Культуръка НовоНиколаевска».

Напомним, что патриотическая выставка «#CвоихНеБросаем» открылась у кинотеатра «Победа» в Новосибирске с 16 марта.

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