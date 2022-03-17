Самый тяжкий грех Великого Поста: священник рассказал, что нельзя делать православным

Важно сделать все домашние дела до Великого четверга, а уже после посвятить время отдыху.

Священнослужитель рассказал, что нельзя делать православным перед праздником Пасхи. Многие верующие держат перед ним пост с целью очистить свое тело и душу. Священники отмечают, что соблюдать пост всем совсем необязательно, однако в этот период важно молиться и совершать больше добрых дел, пишет Сиб.фм. Великий пост начался еще 7 марта, а продолжится он до 23 апреля. Все православные, которые соблюдают пост, должны строго следить за своим питанием. Однако, как отмечают представители духовенства, это получается далеко не у всех. Именно поэтому, если вы нарушили пост, вам необходимо покаяться. Главное в этом деле – не винить себя и не отступать. Этот постный путь важно пройти до конца, а после уже встретить с чистой душой праздник – Пасху – Светлого Христова Воскресения. Так, священнослужитель Филипп Ильяшенко отметил, что подготовка к Пасхе должна быть окончена уже к 21 апреля – в Чистый четверг. Священник убеждает, что всем верующим, начиная с этой даты и на протяжении следующих трех дней, необходимо посвятить себя духовным практикам и отложить все свои бытовые вопросы. Филипп Ильяшенко назвал четверг, пятницу и субботу страшными днями. Именно их мы проживаем снова и снова, как это делали ученики Христовы две тысячи лет назад. Представитель духовенства рекомендует сходить на причастие в четверг, чтобы после уже не отвлекаться на грехи и покаяния. Важно сделать все домашние дела заранее – в первой половине недели. После Великого четверга нельзя печь даже куличи. Христианин должен провести последние три дня Страстной седмицы не за уборкой, а за моральным и физическим отдыхом. К Великому четвергу необходимо решить все свои конфликты. «Вынести весь сор. В прямом и переносном смысле: если есть неразрешенные обиды, лучше бы с ними разобраться», – рекомендует Ильяшенко. Также важно встречать Пасху в обновленном доме, без лишнего хлама. Необходимо провести разбор вещей и отдать ненужное нуждающимся. Помимо этого, в субботу перед Пасхой не следует развлекаться, шуметь, слушать музыку, петь и танцевать. Лучше всего воздержаться от празднования дня рождения, свадьбы или других торжеств. Также нельзя выяснять с кем-то отношения, ссориться и сквернословить. Нужно отложить домашние дела и даже хобби. Необходимо отказаться от ловли рыбы, от охоты. Перед праздником лучше всего не брать в долг или не отдавать что-то из своего дома. Христианину важно отказаться в эти дни от посещения кладбища и поминания покойных.

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