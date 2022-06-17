Популярный хип-хопер Тимати запел дуэтом с новосибирским хором

Певец Тимати через экран спел нетленку с хором из Новосибирска

На днях в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум-2022 (ПМЭФ), на который удалось попасть хору из Новосибирска (правда дистанционно и в необычном формате).

Российский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер и известный бизнесмен Тимати (настоящее имя артиста Тимур Юнусов) оказался в цифровой студии VK. Экс-владелец лейбла Black Star через экран подключился к мультимедийным порталам связи. В этом поучаствовал и хор из столицы Сибири – правда, с обратной стороны. Тимати спел нетленку «Плачут небеса» с народным хором детей из Новосибирска. Певцы отлично сошлись в дуэте, а видео разлетелось по соцсетям. На кадрах дети стоят в традиционных народных костюмах на фоне НОВАТа в центре города. По сообщению Телегам-канала «Неопра, Блин!», артист подключился к 10 городам через цифровую студию VK.

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