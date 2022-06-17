Популярный хип-хопер Тимати запел дуэтом с новосибирским хором

Популярный хип-хопер Тимати запел дуэтом с новосибирским хором
Популярный хип-хопер Тимати запел дуэтом с новосибирским хором
Вчера, 10:08КультураФото: Телеграм-канал "Неопра, блин!" (скриншот)

Певец Тимати через экран спел нетленку с хором из Новосибирска

На днях в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум-2022 (ПМЭФ), на который удалось попасть хору из Новосибирска (правда дистанционно и в необычном формате).

Российский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер и известный бизнесмен Тимати (настоящее имя артиста Тимур Юнусов) оказался в цифровой студии VK. Экс-владелец лейбла Black Star через экран подключился к мультимедийным порталам связи. В этом поучаствовал и хор из столицы Сибири – правда, с обратной стороны.

Тимати спел нетленку «Плачут небеса» с народным хором детей из Новосибирска. Певцы отлично сошлись в дуэте, а видео разлетелось по соцсетям. На кадрах дети стоят в традиционных народных костюмах на фоне НОВАТа в центре города. По сообщению Телегам-канала «Неопра, Блин!», артист подключился к 10 городам через цифровую студию VK.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостикультура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы