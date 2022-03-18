Навруз Байрам 2022 – какого числа и традиции мусульманского праздника

Когда отмечают главный мусульманский праздник Навруз Байрам 2022

Мусульманский праздник Навруз Байрам в 2021 году выпадает на 21 марта. До наступления торжества люди наводят порядок в доме и готовят для гостей вкусные традиционные блюда.

История праздника Навруз Историки причисляют возникновение праздника к IV-V векам до нашей эры. Они уверены, что Навруз отмечали ещё при династии Ахеменидов. Однако точную дату сейчас трудно установить. Праздник символизирует наступление нового года, прихода весны по астрономическому календарю. Об этом свидетельствуют древние писания зороастризма – религии культа Солнца и пророка Заратустры. Традиции праздника Мусульмане начинают подготовку к празднику за несколько дней. По традиции они наводят порядок в доме, во дворе и в мыслях. Также готовят различные блюда для застолья, возвращают все долги. Отголосок культа Солнца можно наблюдать в одной из традиций поздника Навруз (Новруз). Так, мусульмане украшают стол блюдами, которые начинаются на букву С персидского алфавита – это яблоки, чеснок, маслины, зерно. Фото: pixabay.com А главным украшением праздничного стола являются проросшие побеги пшеницы, перевязанные красной лентой. Считается, что «букет» привлечёт в семью достаток и благополучие. Какие блюда готовят в Навруз Байрам Самым традиционным блюдом в Навруз считается сумаляк – каша на хлопковом масле из 7 злаков. Её готовят обычно всей семьёй в большом казане. Во время ритуала принято танцевать и петь песни. Фото: Медиахолдинг1Mi Пшеница занимает во главе праздничного стола особое место, также приветствуются варённые крашенные яйца, орехи, халва, пахлава и щербет. Что нельзя делать на Навруз Строго запрещено в этот праздник ругаться и учинять конфликты

Не принято работать, только занимать небольшими хлопотами по дому

Навруз принято встречать в новой и чистой одежде.

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