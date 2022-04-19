В Новосибирске дом Янки Дягилевой причислят к объектам культурного наследия

В Новосибирске дом Янки Дягилевой причислят к объектам культурного наследия
В Новосибирске дом Янки Дягилевой причислят к объектам культурного наследия
Сегодня, 08:14КультураФото: Медиахолдинг1Mi
Ранее в планах мэрии было снести дом и построить там музыкальное кафе.

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске внесут в реестр культурного наследия. Об этом сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия по региону Елена Медведева.

Изначально аварийный дом известной певицы планировалось снести. В 2018 году здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. После этого краеведы и общественники опасались, что дом в итоге могут разрушить.

Здание, которое построено в 20 веке, можно отреставрировать за 2-3 миллиона рублей. Еще в апреле 2019 года муниципалитет выдвинул предложение снести дом, а на его месте построить рок-кафе.

Как рассказала Елена Медведева, дом уже получил положительную экспертизу на его сохранение. Этот вопрос обсудили на согласительной комиссии в мэрии Новосибирска. Дальнейшей судьбой здания займется муниципалитет.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы