В Новосибирске дом Янки Дягилевой причислят к объектам культурного наследия

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске внесут в реестр культурного наследия. Об этом сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия по региону Елена Медведева.
Изначально аварийный дом известной певицы планировалось снести. В 2018 году здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. После этого краеведы и общественники опасались, что дом в итоге могут разрушить.
Здание, которое построено в 20 веке, можно отреставрировать за 2-3 миллиона рублей. Еще в апреле 2019 года муниципалитет выдвинул предложение снести дом, а на его месте построить рок-кафе.
Как рассказала Елена Медведева, дом уже получил положительную экспертизу на его сохранение. Этот вопрос обсудили на согласительной комиссии в мэрии Новосибирска. Дальнейшей судьбой здания займется муниципалитет.