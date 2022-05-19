День пионерии 19 мая 2022: открытки и поздравления со 100-летием организации

Дорогие друзья, многие из нас провели свое детство в замечательное время, когда красный галстук был не только гордостью, но и почетным признаком того, что ты пионер. Желаем вам сохранять в себе ребячество и быть ответственными. Находите время для посиделок у костра и дружеских разговоров с товарищами.