День пионерии 19 мая 2022: открытки и поздравления со 100-летием организации

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Поздравляю с Днём пионерии и от души желаю, чтобы всегда горели яркие костры воспоминаний того времени, чтобы в каждом мальчишке и каждой девчонке внутри был смелый и отважный пионер, добрый и трудолюбивый человек. Пусть пионер на долгие годы и на многие поколения остаётся примером должного поведения и полезной деятельности весёлых и дружных ребят.
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Пионерия и Ленин до сих пор живет в сердцах.
Звуки горна, барабана, дети в алых галстуках.
Не забудем никогда мы детства нашего привет.
Пионерия родная нам открыла в жизни свет.
Пионерии День светлый отмечаем мы сейчас.
Пусть же праздник этот будет показателем для нас.
Троекратное «Учится» и ответ: «Всегда готов!»
Пробуждают в нашем сердце веру, рвение, любовь.
Я желаю вам удачи, истин всех не забывать.
Никогда не огорчаться, не грустить, не унывать.
Будьте верными друзьями и хорошими людьми.
Чтобы добрыми делами похвалиться вы могли.
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Девятнадцатое мая — красная дата!
Празднуют все пионерии старт!
Вот и сегодня наши ребята
В галстуках смело идут на парад.
Слышатся горны, стучат барабаны,
Юных ребят принимают в свой строй.
Даже и в наше жестокое время
Стал слышен клич: «Будь готов!».
Пусть возрождают пионеры традиции,
Пусть помогают, чем смогут они:
Старенькой бабушке с палкой идущей
Или хоть какому-нибудь малышу.
День пионерии — славная дата!
Я поздравляю Вас с ним от души.
Достану и я свой пионерский галстук
И вспомню все наши с ним подвиги.
***
С Днем пионерии, ребята.
В душе ведь каждый — пионер.
На деле тоже очень надо
Всем подавать собой пример,
Как уважать, ценить нам старших
И делать добрые дела.
Желаю вам, чтобы без фальши,
А лишь с любовью жизнь бы шла!
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Я до сих пор храню свой галстук красный,
Я помню, как утюжил я его,
Повязывать учился я у классной,
С трудом, но научился, ничего!
Мы пели девятнадцатого мая,
В буфет ходили, чтоб купить тархун,
Частенько нам уроки отменяли,
Народ по школе несся, как тайфун.
Пусть будет славным день этот великий,
Пусть не исчезнет он с календаря,
Он был извечным праздником открытий,
И чествовали мы его не зря.
Сейчас уходит слово «пионеры»,
Понятия порой подменены,
Но не исчезла только наша вера
В явленье красногалстучной весны!
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Дорогие друзья, многие из нас провели свое детство в замечательное время, когда красный галстук был не только гордостью, но и почетным признаком того, что ты пионер. Желаем вам сохранять в себе ребячество и быть ответственными. Находите время для посиделок у костра и дружеских разговоров с товарищами.
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Дорогие пионеры, вы давно уже не носите свои красные галстуки, не собираете металлолом и не участвуете в собраниях, но несмотря на это, дух пионерии в вас не пропал. Пусть же желание помогать ближним и увлеченность собственным делом горит в вас так же ярко, как пионерский огонь!
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Поздравляем всех, у кого было пионерское детство, с 19-ым мая. Пусть в этот замечательный праздник юности вы вспомните те счастливые годы, но вместо грусти у вас будет радость и благодарность за это время, а сердце вновь станет горячим и молодым.
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19 мая мы по традиции отмечаем День пионерии. Мы с теплотой вспоминаем то замечательное время, когда каждый день нас учили патриотизму, ответственности и мужеству. Мы умели многое и ко многому стремились, но нас никогда не покидал дух веселья, а ребячество осталось в нас и до сих пор. Так давайте же пронесем громкое звание пионера через всю свою жизнь!
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Сегодня мы отмечаем праздник нашего детства – День пионерии. Пусть в нас всегда живет юношеский дух и у нас никогда не пропадает желание соревноваться и стремиться к успеху. Пусть воля к победе никогда не гаснет в нас.