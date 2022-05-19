День пионерии 19 мая 2022: открытки и поздравления со 100-летием организации

День пионерии 19 мая 2022: открытки и поздравления со 100-летием организации
День пионерии 19 мая 2022: открытки и поздравления со 100-летием организации
19 мая, 05:00КультураЭмилия КаплунскаяФото: Лев Поликашин/РИА НовостиПразднование 45-летия Всесоюзной пионерской организации, 1967 год.
19 мая 2022 года Россия встречает праздник Дня пионерии. Сегодня ему исполнилось 100 лет. Этот праздник основан в честь пионерского движения. В период СССР День пионерии был одним из главных праздников молодежи. Открытки и поздравления со 100-летием организации – в материале Atas.info

Поздравления с Днем пионерии 2022

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Поздравляю с Днём пионерии и от души желаю, чтобы всегда горели яркие костры воспоминаний того времени, чтобы в каждом мальчишке и каждой девчонке внутри был смелый и отважный пионер, добрый и трудолюбивый человек. Пусть пионер на долгие годы и на многие поколения остаётся примером должного поведения и полезной деятельности весёлых и дружных ребят.

Фото:giffs.ru

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Пионерия и Ленин до сих пор живет в сердцах.

Звуки горна, барабана, дети в алых галстуках.

Не забудем никогда мы детства нашего привет.

Пионерия родная нам открыла в жизни свет.

Пионерии День светлый отмечаем мы сейчас.

Пусть же праздник этот будет показателем для нас.

Троекратное «Учится» и ответ: «Всегда готов!»

Пробуждают в нашем сердце веру, рвение, любовь.

Я желаю вам удачи, истин всех не забывать.

Никогда не огорчаться, не грустить, не унывать.

Будьте верными друзьями и хорошими людьми.

Чтобы добрыми делами похвалиться вы могли.

Фото:giffs.ru

***

Девятнадцатое мая — красная дата!

Празднуют все пионерии старт!

Вот и сегодня наши ребята

В галстуках смело идут на парад.

Слышатся горны, стучат барабаны,

Юных ребят принимают в свой строй.

Даже и в наше жестокое время

Стал слышен клич: «Будь готов!».

Пусть возрождают пионеры традиции,

Пусть помогают, чем смогут они:

Старенькой бабушке с палкой идущей

Или хоть какому-нибудь малышу.

День пионерии — славная дата!

Я поздравляю Вас с ним от души.

Достану и я свой пионерский галстук

И вспомню все наши с ним подвиги.

Фото:giffs.ru

***

С Днем пионерии, ребята.

В душе ведь каждый — пионер.

На деле тоже очень надо

Всем подавать собой пример,

Как уважать, ценить нам старших

И делать добрые дела.

Желаю вам, чтобы без фальши,

А лишь с любовью жизнь бы шла!

Фото:giffs.ru

***

Я до сих пор храню свой галстук красный,

Я помню, как утюжил я его,

Повязывать учился я у классной,

С трудом, но научился, ничего!

Мы пели девятнадцатого мая,

В буфет ходили, чтоб купить тархун,

Частенько нам уроки отменяли,

Народ по школе несся, как тайфун.

Пусть будет славным день этот великий,

Пусть не исчезнет он с календаря,

Он был извечным праздником открытий,

И чествовали мы его не зря.

Сейчас уходит слово «пионеры»,

Понятия порой подменены,

Но не исчезла только наша вера

В явленье красногалстучной весны!

Фото:giffs.ru

***

Дорогие друзья, многие из нас провели свое детство в замечательное время, когда красный галстук был не только гордостью, но и почетным признаком того, что ты пионер. Желаем вам сохранять в себе ребячество и быть ответственными. Находите время для посиделок у костра и дружеских разговоров с товарищами.

Фото:giffs.ru

***

Дорогие пионеры, вы давно уже не носите свои красные галстуки, не собираете металлолом и не участвуете в собраниях, но несмотря на это, дух пионерии в вас не пропал. Пусть же желание помогать ближним и увлеченность собственным делом горит в вас так же ярко, как пионерский огонь!

Фото:giffs.ru

***

Поздравляем всех, у кого было пионерское детство, с 19-ым мая. Пусть в этот замечательный праздник юности вы вспомните те счастливые годы, но вместо грусти у вас будет радость и благодарность за это время, а сердце вновь станет горячим и молодым.

Фото:giffs.ru

***

19 мая мы по традиции отмечаем День пионерии. Мы с теплотой вспоминаем то замечательное время, когда каждый день нас учили патриотизму, ответственности и мужеству. Мы умели многое и ко многому стремились, но нас никогда не покидал дух веселья, а ребячество осталось в нас и до сих пор. Так давайте же пронесем громкое звание пионера через всю свою жизнь!

Фото:giffs.ru

***

Сегодня мы отмечаем праздник нашего детства – День пионерии. Пусть в нас всегда живет юношеский дух и у нас никогда не пропадает желание соревноваться и стремиться к успеху. Пусть воля к победе никогда не гаснет в нас.

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