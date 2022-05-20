Нелли Кобзон посетила мероприятие и удивилась от гостеприимства в Новосибирске

«Я всех безумно рада сегодня видеть в этом прекрасном городе Новосибирск, куда я давно хотела попасть, но не представлялось возможности. Я получаю здесь огромное удовольствие от города, людей, красоты, музеев и театра, на который у меня выходят окна», - сказала Кобзон.