Нелли Кобзон посетила мероприятие и удивилась от гостеприимства в Новосибирске

Целью культурного вечера стала поддержка детям из малообеспеченных и социально-незащищенных семей, а также артистам кино, театра и эстрады старшего поколения, студентам творческих вузов. Реализация этой миссии будет выполняться при помощи собранных от взносов участников средств.
Вечер был закрытым исключительно для того, чтобы там собрались только нужные люди, а также для создания комфортных и безопасных условий. Среди приглашенных гостей из Москвы приехала вдова Иосифа Кобзона, президент Культурного Фонда «Кобзон» и заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон.
«Я всех безумно рада сегодня видеть в этом прекрасном городе Новосибирск, куда я давно хотела попасть, но не представлялось возможности. Я получаю здесь огромное удовольствие от города, людей, красоты, музеев и театра, на который у меня выходят окна», - сказала Кобзон.
Нелли Михайловна поделилась впечатлением, что сразу заметила гостеприимство у жителей Новосибирска – она назвала это важным качеством в такое тяжелое время.
Стоит отметить, что Нелли Кобзон начала заниматься благотворительным фондом сразу после смерти своего мужа, потому что он всегда любил помогать людям. Целью этой организации является осуществление программ в области сохранения, популяризации и развития культурного наследия и искусства, а также художественному, эстетическому и культурному просвещению общественности.
Мероприятие помогала организовать корпорация «Елка», которая уже много лет помогает застройщикам повышать финансовую результативность проектов.