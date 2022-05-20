Восстановить пионерию в России хочет мэр Новосибирска

«Поздравляю всех, чье детство прошло под пионерскими знаменами! Пионер – значит первый. Первый в учебе, в дружбе, в помощи старшим. Символ пионерии – красный галстук. Это малая часть Красного знамени, под которым наш народ одержал Великую Победу»,
написал градоначальник.
Также глава города добавил, что сейчас в России обсуждают возрождение пионерии на федеральном уровне. По его словам, ликвидация организации нанесла обществу большой урон. Анатолий Локоть делится, что у всех пионеров сохранились приятные воспоминания о прошлом: первой дружбе, отдыхе летом.
Именно поэтому градоначальник уверен, что сегодня важно возродить пионерское движение. Добавим, что 19 мая прошел юбилей пионерии. В этот день Госдума внесла на рассмотрение законопроект о российском детском и молодёжном движении. Однако проект не имеет никакого отношения к восстановлению пионерии. Движение будет существовать иначе.