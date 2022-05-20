Восстановить пионерию в России хочет мэр Новосибирска

Именно поэтому градоначальник уверен, что сегодня важно возродить пионерское движение. Добавим, что 19 мая прошел юбилей пионерии. В этот день Госдума внесла на рассмотрение законопроект о российском детском и молодёжном движении. Однако проект не имеет никакого отношения к восстановлению пионерии. Движение будет существовать иначе.