Где и когда смотреть Пасхальное богослужение в Новосибирске 24 апреля 2022

Где и когда смотреть Пасхальное богослужение в Новосибирске 24 апреля 2022
Где и когда смотреть Пасхальное богослужение в Новосибирске 24 апреля 2022
Сегодня, 13:16КультураФото: Медиахолдинг1Mi
24 апреля 2022 года в Новосибирске пройдут Пасхальные Богослужения. Вознесенский кафедральный собор и другие храмы в городе опубликовали программы празднования Великой Пасхи и богослужений.

В воскресенье, 24 апреля христиане будут отмечать Пасху. Это один из главный церковных праздников, который символизирует воскресение Иисуса Христа. Трансляция из Вознесенского кафедрального Собора начнётся 23 апреля в 23:45.

Трансляция пасхального богослужения

Прямая трансляция Пасхального богослужения ведётся в ночное время из Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске. В этом году ее эфир будет транслировать телеканал ОТС в ночь с 23 на 24 апреля. Также трансляцию можно посмотреть на официальном сайте ОТС, на страницах «ОТС-Горсайт» в социальных сетях « Одноклассники» и « ВКонтакте», и на каналах «ОТС LIVE» на RuTube и YouTube.

Фото:pixabay.com

Что можно в Пасху

В этот день лучше всего посетить церковь, освятить куличи, яйца и воду;

Важно исповедаться и причаститься;

Угощайте гостей продуктами из Пасхальной корзины;

Можно есть еду и пить в меру. Также допускается возможность употребления красного вина;

Принято проявлять милосердие и помогать нуждающимся;

Скорлупу от освященных яиц принято не выбрасывать, а сжигать;

Разрешено мыться.

Что запрещено в Пасху

В этот день нельзя переедать и чрезмерно употреблять спиртные напитки;

Запрещено ругаться, выяснять отношения с близкими и скверно выражаться;

Откажитесь от уборки. Все домашние дела лучше всего сделать в Чистый четверг;

Не трудитесь в огороде. В этот день лучше отдохнуть, так как любая работа в день Пасхи считается грехом;

Нельзя выбрасывать остатки пасхальной еды, в особенности освящённой. Лучше угостить ей животных и птиц;

В день Пасхи нельзя готовить куличи и красить яйца. Это необходимо сделать заранее;

Нельзя жадничать и отказывать в милостыне и помощи;

Лучше всего начать этот день ранним утром. Не рекомендуется спать долго.

Напомним, на Пасху в Новосибирскую область придут дожди со снегом и похолодание до -8 градусов. Синоптики озвучили прогноз погоды на 23 и 24 апреля 2022 года.

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