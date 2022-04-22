Где и когда смотреть Пасхальное богослужение в Новосибирске 24 апреля 2022

В воскресенье, 24 апреля христиане будут отмечать Пасху. Это один из главный церковных праздников, который символизирует воскресение Иисуса Христа. Трансляция из Вознесенского кафедрального Собора начнётся 23 апреля в 23:45.
Прямая трансляция Пасхального богослужения ведётся в ночное время из Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске. В этом году ее эфир будет транслировать телеканал ОТС в ночь с 23 на 24 апреля. Также трансляцию можно посмотреть на официальном сайте ОТС, на страницах «ОТС-Горсайт» в социальных сетях « Одноклассники» и « ВКонтакте», и на каналах «ОТС LIVE» на RuTube и YouTube.
В этот день лучше всего посетить церковь, освятить куличи, яйца и воду;
Важно исповедаться и причаститься;
Угощайте гостей продуктами из Пасхальной корзины;
Можно есть еду и пить в меру. Также допускается возможность употребления красного вина;
Принято проявлять милосердие и помогать нуждающимся;
Скорлупу от освященных яиц принято не выбрасывать, а сжигать;
Разрешено мыться.
В этот день нельзя переедать и чрезмерно употреблять спиртные напитки;
Запрещено ругаться, выяснять отношения с близкими и скверно выражаться;
Откажитесь от уборки. Все домашние дела лучше всего сделать в Чистый четверг;
Не трудитесь в огороде. В этот день лучше отдохнуть, так как любая работа в день Пасхи считается грехом;
Нельзя выбрасывать остатки пасхальной еды, в особенности освящённой. Лучше угостить ей животных и птиц;
В день Пасхи нельзя готовить куличи и красить яйца. Это необходимо сделать заранее;
Нельзя жадничать и отказывать в милостыне и помощи;
Лучше всего начать этот день ранним утром. Не рекомендуется спать долго.
Напомним, на Пасху в Новосибирскую область придут дожди со снегом и похолодание до -8 градусов. Синоптики озвучили прогноз погоды на 23 и 24 апреля 2022 года.