Где и когда смотреть Пасхальное богослужение в Новосибирске 24 апреля 2022

Трансляция пасхального богослужения

Прямая трансляция Пасхального богослужения ведётся в ночное время из Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске. В этом году ее эфир будет транслировать телеканал ОТС в ночь с 23 на 24 апреля. Также трансляцию можно посмотреть на официальном сайте ОТС, на страницах «ОТС-Горсайт» в социальных сетях « Одноклассники» и « ВКонтакте», и на каналах «ОТС LIVE» на RuTube и YouTube.