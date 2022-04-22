Новосибирский театр оперы и балета остался без солистки Вероники Джиоевой

«С грустью вынуждена вам сообщить, что по причине положительного теста на ковид, не смогу выступить в ближайших спектаклях. Ещё хочу официально заявить, что больше не являюсь солисткой Новосибирского театра оперы и балета», - написала Вероника Джиоева.