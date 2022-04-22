Новосибирский театр оперы и балета остался без солистки Вероники Джиоевой

Певица Вероника Джиоева ушла из Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом она объявила поклонникам в своём Telegram-канале 22 апреля.
«С грустью вынуждена вам сообщить, что по причине положительного теста на ковид, не смогу выступить в ближайших спектаклях. Ещё хочу официально заявить, что больше не являюсь солисткой Новосибирского театра оперы и балета», - написала Вероника Джиоева.
Солистка НОВАТа поблагодарила артистов и оркестр за 17 лет совместной творческой работы. А также Кехмана Владимира, Ару Карапетяна, Татьяну Гиневич и Вячеслава Стародубцева.
Певица пожелал любимому театру процветания. А всем поклонникам и артистам здоровья.
Напомним, ранее Новосибирский театр оперы и балета отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко из-за ее высказывания по ситуации в Украине.