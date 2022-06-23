Концерты Шатунова отменили в Новосибирске в 2022 году – как вернуть деньги за билет

Легенда советской и российской поп-музыки Юрий Шатунов должен был приехать с концертами в Новосибирск 6 и 17 ноября 2022 года, но он скончался от инфаркта. Многие люди уже успели купить билеты, как их вернуть – в материале Atas.info.

Артист собирался в большой тур по Сибири осенью этого года. Он планировал посетить – Братск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Бийск и Новокузнецк. Стоит отметить, что последний концерт Шатунова в столице Сибири прошел в рамках фестиваля «Легенды Ретро FM» в 2017 году. Туда пришло очень много фанатов артиста, несмотря на присутствие и других звезд, но ждали почти все именно его. Продажа билетов на ближайшие концерты, которые должны были пройти в этом году, остановлена. Вернуть деньги за билеты можно предоставив чек о покупке – нужно лишь распечатать специальный бланк, сделать скан билета и чека, а затем принести в то место, где вы приобретали, либо отправить по электронной почте. Сколько дней возвращают деньги за отмененный концерт – это может длиться даже больше месяца, время у компаний на это есть в течение 180 дней. Фото: Афиша мероприятия «Если покупали билет на нашем концертном агентстве, то в разделе с выбором мест есть кнопка «возврат билетов», - уточнили Atas.info в «Артисты и Звезды». Денежные средства обещают вернуть от 3 до 30 рабочих дней - это зависит от банка. Стоимость билета составляла 2 тысячи рублей.

Юрий Васильевич Шатунов — советский и российский певец, бывший солист группы «Ласковый май». В творческой копилке Юрия Шатунова два десятка альбомов в составе «Ласкового мая» и не менее десяти сольников. Настоящая слава пришла к певцу Юрию Шатунову после исполнения хитов «Розовый вечер», «Белые розы», «Седая ночь». Музыкант вернулся к активному гастрольному графику и регулярным студийным сессиям. Его песни во многом, если не во всем, наследуют стиль «Ласкового мая» — одноимённый фильм, вышедший в 2009 году, только жирно подчеркнул этот факт. Шатунов уже много лет остаётся верен себе: наивно-искусственному евро-диско, высоким нотам и подростковой любовной лирике.

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