Фестиваль современного искусства Artweek стартовал в Новосибирске

В Новосибирске на двух площадках стартовал ежегодный международный фестиваль современного искусства Artweek 22 апреля. Выставка пройдёт до 4 мая.
Открытие состоялось в Центре культуры и отдыха «Победа». Лучшие художники Сибири и зарубежья представили свои работы в стиле метавселенной. Она является главной идеей фестиваля.
Второй площадкой фестиваля стал выставочный зал «Вега Абсолют» на Большевистской, 119а. Авторы выставили картины собственного написания и другие арт-объекты.
Отмечается, что в ходе творческого события участников ждут мастер-классы, лекции, воркшопы и много другое. Зрители смогут познакомится с работами артистов из России, Израиля, Америки, Аргентины, Китая и Кыргызстана.