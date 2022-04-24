Фестиваль современного искусства Artweek стартовал в Новосибирске

Фестиваль современного искусства Artweek стартовал в Новосибирске
Фестиваль современного искусства Artweek стартовал в Новосибирске
Сегодня, 11:05КультураФото: https://vk.com/artweeksibir
Главной идеей выставки в 2022 году стало слияние фантастического мира с цифровым развитием.

В Новосибирске на двух площадках стартовал ежегодный международный фестиваль современного искусства Artweek 22 апреля. Выставка пройдёт до 4 мая.

Открытие состоялось в Центре культуры и отдыха «Победа». Лучшие художники Сибири и зарубежья представили свои работы в стиле метавселенной. Она является главной идеей фестиваля.

Второй площадкой фестиваля стал выставочный зал «Вега Абсолют» на Большевистской, 119а. Авторы выставили картины собственного написания и другие арт-объекты.

Отмечается, что в ходе творческого события участников ждут мастер-классы, лекции, воркшопы и много другое. Зрители смогут познакомится с работами артистов из России, Израиля, Америки, Аргентины, Китая и Кыргызстана.

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