Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»

В новосибирском театре «Красный факел» кадровые изменения: пост главного режиссера покинул Тимофей Кулябин. Об этом рассказала пресс-атташе театра Ольга Пастухова.
«Тимофей Александрович действительно уволился по собственному желанию. Это связано с особенностью его профессиональной деятельности на сегодняшний момент. Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра «Красный факел». Понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы, Тимофей Александрович принял решение оставить пост в театре», - добавила Ольга Пастухова в беседе с НГС.
Также сам режиссер опубликовал на своей странице прощальный пост, где поделился архивными фотографиями. Кулябин подписал запись: «Навсегда. Мой».
Напомним, новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022». Так, театр «Старый дом» получил награду в номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре». Жюри оценили работу Игоря Фомина над спектаклем «Танцующая в темноте».