Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»

Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»
Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»
Сегодня, 19:45КультураФото: 2ГИС
Режиссер уволился по собственному желанию.

В новосибирском театре «Красный факел» кадровые изменения: пост главного режиссера покинул Тимофей Кулябин. Об этом рассказала пресс-атташе театра Ольга Пастухова.

«Тимофей Александрович действительно уволился по собственному желанию. Это связано с особенностью его профессиональной деятельности на сегодняшний момент. Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра «Красный факел». Понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы, Тимофей Александрович принял решение оставить пост в театре», - добавила Ольга Пастухова в беседе с НГС.

Также сам режиссер опубликовал на своей странице прощальный пост, где поделился архивными фотографиями. Кулябин подписал запись: «Навсегда. Мой».

Напомним, новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022». Так, театр «Старый дом» получил награду в номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре». Жюри оценили работу Игоря Фомина над спектаклем «Танцующая в темноте».

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