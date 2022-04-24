Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»

«Тимофей Александрович действительно уволился по собственному желанию. Это связано с особенностью его профессиональной деятельности на сегодняшний момент. Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра «Красный факел». Понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы, Тимофей Александрович принял решение оставить пост в театре», - добавила Ольга Пастухова в беседе с НГС.