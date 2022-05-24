В Новосибирске летом пройдет спектакль про женщин Сергея Есенина

Однако билеты сможет себе позволить не каждый житель Новосибирска, ведь их цена начинается от 1500 до 5000 рублей. Но, студентам выпадет счастье пройти туда по Пушкинской карте, которая начала действовать еще зимой, но нужно иметь ввиду, что если вы младше 16 лет, то вас туда не впустят.