В Новосибирске летом пройдет спектакль про женщин Сергея Есенина

В Новосибирске летом пройдет спектакль про женщин Сергея Есенина
В Новосибирске летом пройдет спектакль про женщин Сергея Есенина
Сегодня, 21:26КультураАлександр КондратьевФото: Театр "Глобус".
Новосибирский «Глобус» с 15 июня откроет показы спектакля «Женщины Есенина», где сыграет актер Андрей Вешкурцев, которого называют молодым открытием и талантом.

Инсценировка была написана драматургом Еленой Исаевой, которая всем сердцем любит свою работу, а в особенности – документальные постановки. При этом сам спектакль был создан по мотивам книги «Сергей Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина.

Однако билеты сможет себе позволить не каждый житель Новосибирска, ведь их цена начинается от 1500 до 5000 рублей. Но, студентам выпадет счастье пройти туда по Пушкинской карте, которая начала действовать еще зимой, но нужно иметь ввиду, что если вы младше 16 лет, то вас туда не впустят.

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