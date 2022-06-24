Фото и пластинки Юрия Шатунова начали распродавать в Новосибирске за 200 рублей

На сайтах «Юла» и «Авито» жители Новосибирска продают снимки певца из 80-х годов. Фото не редкие, но купленные в пик популярности «Ласкового мая». Например, одну из фотографий продают за 200 рублей или 400 рублей. С обратной стороны снимка есть стихотворение, посвященное Юрию Шатунову от его фанатки.
Кроме того, продаются и виниловые пластинки группы за 1990 года. Например, можно купать альбом «Маскарад», в котором есть главный хит группы – «Белые розы». Продавец написал, что это первый и единственный альбом исполнителя и группы, который издали на виниле. Стоит такая пластика от 222 до 600 рублей.
В других регионах также продают снимки и пластинки «Ласкового мая». Но пластинки там значительно дороже до 2 тысяч рублей.