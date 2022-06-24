Фото и пластинки Юрия Шатунова начали распродавать в Новосибирске за 200 рублей

Новосибирцы начали продавать фото и пластинки Юрия Шатунова

23 июня 2022 года стало известно о смерти легендарного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. После этого сайты по продажам начали публиковать множество различных фото артиста из архива, а также пластинки с его хитовыми песнями.

На сайтах «Юла» и «Авито» жители Новосибирска продают снимки певца из 80-х годов. Фото не редкие, но купленные в пик популярности «Ласкового мая». Например, одну из фотографий продают за 200 рублей или 400 рублей. С обратной стороны снимка есть стихотворение, посвященное Юрию Шатунову от его фанатки. Кроме того, продаются и виниловые пластинки группы за 1990 года. Например, можно купать альбом «Маскарад», в котором есть главный хит группы – «Белые розы». Продавец написал, что это первый и единственный альбом исполнителя и группы, который издали на виниле. Стоит такая пластика от 222 до 600 рублей. В других регионах также продают снимки и пластинки «Ласкового мая». Но пластинки там значительно дороже до 2 тысяч рублей.

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