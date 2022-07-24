День работника торговли 2022 – когда отмечается в России

День работников торговли отмечается каждый год в четвертую субботу июля. В 2022 году праздник будет 23 числа. Кого принято поздравлять в этот день – в материале Atas.info.

В эту праздничную дату важно почтить труд работников в сфере торговли. История праздника Работников торговли День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечали со времен СССР. Праздник переносили на разные даты, но в 2013 году вышел Указ о разделении праздника на два. Теперь День работников торговли отмечается в июле, а день работников ЖКХ и бытового обслуживания населения празднуется в третье воскресенье марта. Фото: Медиахолдинг1Mi Кто отмечает День торговли? День торговли считают своим профессиональным праздником люди многих профессий. Например, сотрудники магазинов, супермаркетов, торговых складов и других организаций, задействованных в торговой сфере. Это не только продавцы, но и люди, которые связаны с изучением рынка и спроса, с обеспечением запасов и логистики, складированием и перемещением товаром. Новые поздравления с Днем работника торговли 2022 *** Дорогие коллеги, работники торговли! Пусть каждый день ваш будет успешным, пусть покупатели будут отзывчивыми и благодарными. Желаю, чтобы ваш достаток стремился ввысь, не зная кризисов и карантинов. Пусть никакие недостачи не портят вам настроение, а деньги в кассе всегда идут с расчетами. Ваш труд так или иначе связан с капризами клиентов - так пусть же все покупатели будут покладистыми и верными вам. Фото: Медиахолдинг1Mi *** Коллеги, прибыли чудесной, Работы яркой, интересной И покупателей приятных, Продаж обильных и зарплаты, Чтоб настроенье было бодрым. Вас поздравляю с Днем торговли! *** Поздравляя Вас с днем работников торговли, хочется пожелать только понятливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия недостач и хорошей заработной платы. Пусть Ваш ассортимент всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов, а доходы Ваши растут в геометрической прогрессии. *** Желаю прибыли чудесной, Работы яркой, интересной, Чтоб настроенье поднимали, Все, кто товары покупают, Чтоб были силы и здоровье. С профессиональным Днем торговли! *** Торговля - это не работа, это искусство! Пусть же у тебя все получается блестяще, изящно, красиво, легко! Пусть никогда не иссякнет поток покупателей, и ни один из них не уйдет без покупки и благодарности замечательному продавцу!

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