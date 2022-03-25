День работника культуры 2022: новые поздравления в стихах и прозе

25 марта 2022 года в России традиционно празднуется День работника культуры. Этот праздник – профессиональный. В этот день чествуют всех работников культуры и искусства. Нашу жизнь трудно представить без картин, театральных спектаклей, кинофильмов, литературы и других творческих проявлений. Именно представители творческих профессий вносят вклад не только в нашу культуру, но и берегут наше наследие. Читайте новые поздравления в стихах и прозе для работников культуры.
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Праздник замечательных талантов —
Художников, поэтов, музыкантов,
Всех, кто нам культуру создаёт,
Кто для нас танцует и поёт...
За труд ваш многогранный и терпение
Примите в день весенний поздравления!
Счастья вам и творческих открытий,
И новых знаменательных событий!
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С Днем работника культуры
Поздравляю вас, друзья!
Творческие вы натуры,
Нам без вас никак нельзя.
Пожелаю вдохновения,
Крыльев белых за спиной,
Делать нашу жизнь красивей
Вам доверено судьбой.
Пусть прекрасные идеи
Воплотятся ваши все.
Пусть преследует в работе
Непременно вас успех.
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В день работника культуры,
Поздравляю от души,
Всех, чьи тонкие натуры
Красоту творят в тиши!
Вам желаю вдохновения,
Чтобы ярче жизнь была.
Ваши лучшие творения,
Это — славные дела!
Пусть людская благодарность,
Освещает ваш талант,
Ведь ваш труд — большая ценность,
Доброты, тепла гарант!
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Неутомимая энергия, задор
И многогранность творческой натуры,
Весёлый смех и жизненный мажор –
Присущи вам, работники культуры.
Желаем вам и дальше так держать –
Дружить с улыбкой, смехом, позитивом.
И с радостью работу выполнять –
Неординарно, ярко, с креативом!
***
Праздник замечательных талантов —
Художников, поэтов, музыкантов,
Всех, кто для нас культуру создает,
Всех, кто для нас танцует и поет…
За труд ваш многогранный и терпение,
Примите в день весеннее поздравление.
Счастья вам и творческих открытий
И новых знаменательных событий.
***
Поздравляем с Днем работников культуры
Самых творческих людей большой страны!
Всех создателей кино, литературы
И хранителей обрядов старины …
Кто поёт, играет, пишет и рисует,
Увлекая нас в прекрасный светлый мир,
Ярко праздники для нас организует
И придумывает кучу всяких игр.
Вам желаем удивительных открытий,
Пусть энергия всё так же бьёт ключом,
И побольше интересных будет мыслей.
Будьте счастливы и в малом, и в большом!
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Март сегодня на дворе,
Двадцать пять в календаре.
Все, кто с музой дружит с детства,
Восхищается красой,
Кто желает в мир чудесный
Унестись во тьме ночной.
Вы — создатели искусства,
И хранители ключей,
Возбуждаете в нас чувства
С помощью стихов, идей.
Пусть Вам дарят вдохновение,
Заряжают небеса,
Чтоб чудесные творения,
Воплощались к нам в сердца!
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Работники культуры, с вашим Днем!
Сердца горят пусть творчества огнем!
Пусть вдохновенье ни на миг не покидает!
И как цветок, талант пусть расцветает!
Дарите радость творчеством своим!
Пускай не напрягает свет и грим,
Ролей вам новых, зрительской любви,
Художники, артисты и прочие таланты,
Несете творчество свое вы, как атланты.
Вы продвигаете свою культуру в массы,
Преподнося народу мастер-классы.
Желаем, чтобы с ярким огоньком души
Вы лет до двести умудрились бы прожить!
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День культуры в мире нашем сложном
Очень важный праздник для людей,
Поздравляем Вас, как бесконечно
Вы талантливы в профессии своей!
Благодарны мы за настроение,
Творчеством вы радуете нас,
Зрителям даете вдохновение,
Пусть удача не покинет вас!
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Невежество мы победим,
Не растеряем мы культуру
И варварам не отдадим
Искусство и литературу.
Поэт, художник, музыкант,
Актер, актриса и певица
Все они дарят свой талант
И дарят нам души частицу.
В их праздник им желаем счастья
Любви, здоровья, и терпения.
Пусть вас минуют все напасти,
Но не минует вдохновение!
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Жива еще российская культура
Благодаря таким людям, как вы.
Музей, театр и литература,
Кино, балет к вашим ногам цветы.
Работников сейчас культуры нашей
Сердечно рады нынче поздравлять!
За труд, работу, за старания ваши
Хотим спасибо искренне сказать!
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Главное в культуре – это человек,
Сотворить он может многое навек!
Чтоб потомки памятник нашли,
И в восторг большой скорей пришли!
Передать историю поможет,
Замечательный культурный наш работник!
В деле – он большой профессионал,
Даже, если на работе вдруг аврал!
Аккуратен он, приятен, очень честен.
Побеседует спокойно, не спеша!
А познания его – великолепны,
И открыта для людей душа!
Мы желаем Вам отличного здоровья,
Много счастья, радости, добра!
Вы живите в мире и с любовью,
Пусть же исполняется мечта!
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Поздравляем с профессиональным праздником, служители культуры! Желаем успехов в вашем интересном труде. Творческих подъемов и карьерных взлетов. Чтобы вас никогда не покидала муза, чтобы вы всегда были окружены только прекрасным миром искусства. Желаю вам побольше творческих порывов, интересных проектов и разнообразных новых идей. Счастья, успеха и благополучия вам.
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С Днём работников культуры! Желаем, чтобы ваше внутреннее и внешнее содержание было всегда красивым и богатым, а окружающий вас быт — комфортным и уютным. Желаем, чтобы, соприкоснувшись с вашей волшебной работой, каждый человек становился добрым и вежливым, образованным и любознательным, талантливым и воспитанным и не забывал вас за это поблагодарить!
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Культура — неотъемлемая часть нашей жизни. Человек должен быть воспитан и образован, знать все культурные ценности и чтить их в себе. Так пусть же в этот день и всегда отдается достаточное количество внимания духовных ценностям, искусству. Благодаря вам, мы напрямую задействованы в получении новых эмоций, знаний и переживаний, вы бережно несете сквозь года все наше человеческое наследие. Так пусть же судьба будет к вам благосклонна, пусть будет как можно больше благодарных вашему труду людей.
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Наше культурное наследие нужно знать, беречь и приумножать. Поздравляю с Днем работников культуры! Кто как не вы, может преподнести ее в лучшем виде, заразить человека лучшими стремлениями и помочь ему стать образованнее и интеллигентнее? Желаем вам успехов, вдохновения, бурных сил, а также крепкого жизненного счастья!
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Поздравляю с Днем работников культуры! Вы посвящаете свою жизнь благородному делу, в котором жаждете задействовать как можно больше людей, ведь культура – достояние всего народа! Так пусть и в этом деле и в личной жизни, вам сопутствуют удача и вдохновение, а жизнь, неустанно преподносит приятные сюрпризы!
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Поздравляю вас с замечательным праздником, общим для многих профессий! Большинство из вас — энтузиасты своего дела, прекрасные специалисты, люди с блестящей эрудицией и широкими взглядами. Желаю вам здоровья, удачи, счастья в личной жизни, признания со стороны коллег и руководства! Пусть ваш труд будет не просто оценён по достоинству, но и достойно оплачен!
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Дорогие наши работники культуры! Поздравляю вас с вашим профессиональным днем! Желаю вам быть творческими, активными и профессиональными работниками в своей сфере! Пусть ваша фантазия будет безграничной, работа приятной, а результат положительный! Здоровья, счастья и удачи!
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Пусть сегодня звучат поздравления от тех, кому дарите вы развлечения и смех. Пусть все мероприятия, которые вы проводите, будут по-настоящему массовыми. Вы несете свет культуры в каждый дом. Пусть же в вашем всегда звучит веселый детский смех, радостные голоса тех, кого вы любите.
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Поздравляем тех, кто сделал культуру своей профессией, ведь именно от вас мы зачастую узнаем произведения своих современников, вашим трудом красные дни календаря становятся по-настоящему праздничные для миллионов людей. Счастья вам! Творческого подъема!