День работника культуры 2022: новые поздравления в стихах и прозе

Культура — неотъемлемая часть нашей жизни. Человек должен быть воспитан и образован, знать все культурные ценности и чтить их в себе. Так пусть же в этот день и всегда отдается достаточное количество внимания духовных ценностям, искусству. Благодаря вам, мы напрямую задействованы в получении новых эмоций, знаний и переживаний, вы бережно несете сквозь года все наше человеческое наследие. Так пусть же судьба будет к вам благосклонна, пусть будет как можно больше благодарных вашему труду людей.