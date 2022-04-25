Самые сильные фильмы и сериалы про Чернобыль: о катастрофе и ее ликвидации

Фильмы и сериалы про Чернобыльскую АЭС напоминают о большой трагедии для народа – они рассказывают о зоне отчуждения и показывают её с разных сторон

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в Украине. После этого на основе трагических событий снято множество художественных и документальных фильмов, сериалов. Какие из них посмотреть – в материале Atas.info.. Список фильмов и сериалов, посвященных трагедии на ЧАЭС Множество реальных историй положено в основу фильмов и мини-сериалов, которые своей атмосферой не оставляют зрителей равнодушными. Мини-сериал от HBO «Чернобыль» (2019) В рейтинге IMDb этот сериал стал самым популярным в мире. В сериале отражены события 1986 года. Техногенная катастрофа, ставшая крупнейшей трагедией в мировой истории, не оставила равнодушными режиссеров и сценаристов. Сериал состоит из отдельных рассказов очевидцев, выживших в радиоактивном аду, и тех, кто в то время занимал руководящие должности в стране. Фото: Кадр из сериала "Чернобыль" В основе сериала – книга Светланы Алексиевич под названием «Чернобыльская молитва» Сведениями делятся Валерий Легасов, талантливый ученый, состоявший в комиссии по расследованию причин взрыва в Чернобыле, Ульяна Хомьюк, физик-ядерщик, Борис Щербина, председатель комиссии правительства, которая вела расследование причин поломки и пожара. Их рассказы формируют единую картину событий. Мини-сериал «Мотыльки» (2013) Фильм снимал украинский режиссер – Виталий Воробьев. Рейтинг IMDb: 7,6 В сюжете рассказывается о двух сестрах, которые поехали отдыхать к родственникам в Припять. Путешествуя на машине, они даже не думали, что она сломается, а им придется ночевать в лесу. Неожиданно в направлении АЭС начали массово двигаться пожарные машины. Автомобиль героинь столкнули на обочину, а девушки продолжили путь пешком. Фото: Кадр из сериала "Мотыльки" Придя в город, одна из сестер осталась в больнице, помогая ухаживать за пострадавшими. Другая же влюбляется в нового знакомого – солдата срочной службы. «Чернобыль: Последнее предупреждение» (1991) Советско-американский фильм повествует о международной команде врачей, спасающих жизни пострадавших от радиоактивного облучения. Ленту снял Энтони Пейдж, взяв за основу рассказы Роберта Гейла и Томаса Хаузера, описанные в совместной книге «Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля». «Сердце Чернобыля» (2003) Документальный фильм сняла американская команда – они описали жизни детей Украины и Беларуси, которые получили большую дозу облучения. В фильме отображено путешествие по Украине и Беларуси. Его осуществлял Ади Рош, основатель Чернобыльского детского проекта, родом из Ирландии. Он наблюдал за тем, как облучение повлияло на детское здоровье. Ведь дети и подростки, которые получили облучение вследствие радиоактивного пожара, стали массово болеть раком щитовидной железы. «Битва за Чернобыль» (2006) Американский фильм от канала Discovery считается одним из самых зрелищных картин об аварии на ЧАЭС. Авторы общались с множеством людей, которые помогали ликвидировать последствия катастрофы, в том числе и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Содержание фильма: пожарные и работники станции пытаются не допустить еще одного взрыва. Рассказывается об огромных дозах радиационного облучения, которые получили жители Припяти и окружающих сел, и о том, как советская власть преступно скрывала факт заражения и его страшные последствия.

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