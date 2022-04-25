Самые сильные фильмы и сериалы про Чернобыль: о катастрофе и ее ликвидации

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в Украине. После этого на основе трагических событий снято множество художественных и документальных фильмов, сериалов. Какие из них посмотреть – в материале Atas.info..
Множество реальных историй положено в основу фильмов и мини-сериалов, которые своей атмосферой не оставляют зрителей равнодушными.
В рейтинге IMDb этот сериал стал самым популярным в мире.
В сериале отражены события 1986 года. Техногенная катастрофа, ставшая крупнейшей трагедией в мировой истории, не оставила равнодушными режиссеров и сценаристов. Сериал состоит из отдельных рассказов очевидцев, выживших в радиоактивном аду, и тех, кто в то время занимал руководящие должности в стране.
В основе сериала – книга Светланы Алексиевич под названием «Чернобыльская молитва»
Сведениями делятся Валерий Легасов, талантливый ученый, состоявший в комиссии по расследованию причин взрыва в Чернобыле, Ульяна Хомьюк, физик-ядерщик, Борис Щербина, председатель комиссии правительства, которая вела расследование причин поломки и пожара. Их рассказы формируют единую картину событий.
Фильм снимал украинский режиссер – Виталий Воробьев. Рейтинг IMDb: 7,6
В сюжете рассказывается о двух сестрах, которые поехали отдыхать к родственникам в Припять. Путешествуя на машине, они даже не думали, что она сломается, а им придется ночевать в лесу. Неожиданно в направлении АЭС начали массово двигаться пожарные машины. Автомобиль героинь столкнули на обочину, а девушки продолжили путь пешком.
Придя в город, одна из сестер осталась в больнице, помогая ухаживать за пострадавшими. Другая же влюбляется в нового знакомого – солдата срочной службы.
Советско-американский фильм повествует о международной команде врачей, спасающих жизни пострадавших от радиоактивного облучения.
Ленту снял Энтони Пейдж, взяв за основу рассказы Роберта Гейла и Томаса Хаузера, описанные в совместной книге «Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля».
Документальный фильм сняла американская команда – они описали жизни детей Украины и Беларуси, которые получили большую дозу облучения.
В фильме отображено путешествие по Украине и Беларуси. Его осуществлял Ади Рош, основатель Чернобыльского детского проекта, родом из Ирландии. Он наблюдал за тем, как облучение повлияло на детское здоровье. Ведь дети и подростки, которые получили облучение вследствие радиоактивного пожара, стали массово болеть раком щитовидной железы.
Американский фильм от канала Discovery считается одним из самых зрелищных картин об аварии на ЧАЭС. Авторы общались с множеством людей, которые помогали ликвидировать последствия катастрофы, в том числе и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Содержание фильма: пожарные и работники станции пытаются не допустить еще одного взрыва. Рассказывается об огромных дозах радиационного облучения, которые получили жители Припяти и окружающих сел, и о том, как советская власть преступно скрывала факт заражения и его страшные последствия.