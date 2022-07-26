Новосибирский губернатор вернул храму случайно попавшую к нему старинную икону

Новосибирский губернатор вернул храму случайно попавшую к нему старинную икону
Новосибирский губернатор вернул храму случайно попавшую к нему старинную икону
Вчера, 11:35КультураФото: правительство Вологодской области

Губернатор Новосибирской области вернул в Вологду старинную икону 18 века

Губернатор Андрей Травников из Новосибирска приехал на свою родину в Вологодскую область. Он передал храму старинную икону, которую писали в XVIII веке. Об этом рассказали на сайте местного правительства.

Как рассказал глава Новосибирской области, несколько лет назад к нему в руки попала старинная икона «Святой Апостол Андрей Первозванный». Эксперты заявили, что этот экспонат является произведением искусства, когда-то созданный вологодскими мастерами. Икону писали более 300 лет назад.

Андрей Травников принял решение не хранить ее у себя, а передать храму. Теперь она украсит Кафедральный Собор святого Прокопия Праведного в Великом Устюге.

«Эта православная святыня, случайно попавшая ко мне за тысячи километров отсюда, символично связывает меня с родной Вологодчиной. Поэтому я принял решение не прятать её от людских глаз, а в качестве дара передать в один из вологодских храмов. Уверен, она будет радовать прихожан и станет еще одним подтверждением неразрывной связи Русского Севера и Сибири»,

поделился губернатор НСО.

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