Экс-директор новосибирской филармонии возглавил «Гоголь-центр» в Москве

Экс-директор новосибирской филармонии возглавил «Гоголь-центр» в Москве
Экс-директор новосибирской филармонии возглавил «Гоголь-центр» в Москве
Вчера, 11:20КультураФото: Новосибирская государственная филармония
Александр Бочарников возглавил театр имени Н. В. Гоголя «Гоголь-Центр», который находится в Москве. Информацию подтвердили в московском департаменте культуры.

Ранее он являлся руководителем филармонии в Новосибирске. На этой должности Бочарников был с 2020 года. Смена директора связана с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежними руководителями учреждений.

Кроме того, в «Гоголь-центре» назначили нового художественного руководителя. Им стал Антон Яковлев. До него пост занимал Кирилл Серебренников. Он покинул театр со скандалом. На своей странице в Телеграм-канале он заявил, что театр закрывают, но позже эта информация не подтвердилась.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы