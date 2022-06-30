Экс-директор новосибирской филармонии возглавил «Гоголь-центр» в Москве

Кроме того, в «Гоголь-центре» назначили нового художественного руководителя. Им стал Антон Яковлев. До него пост занимал Кирилл Серебренников. Он покинул театр со скандалом. На своей странице в Телеграм-канале он заявил, что театр закрывают, но позже эта информация не подтвердилась.