В новосибирском кинотеатре «Победа» начали показывать сериалы

В новосибирском кинотеатре «Победа» начали показывать сериалы
В новосибирском кинотеатре «Победа» начали показывать сериалы
Вчера, 15:34КультураФото: Медиахолдинг1Mi
В кинотеатре «Победа» показали премьерные серии сериала. Мероприятие посетил известный российский режиссер Алексей Голубев и популярный актер Константин Белошапка.

Зрители впервые посмотрели несколько премьерных серий сериала «Наследие». Во вторник, 26 июля его презентовали главный актер Константин Белошапка (известный по роли в сериале "Гранд") и режиссер Алексей Голубев. Предпоказ прошел во многих российских кинотеатрах, в том числе и в новосибирской «Победе».

Интересно, что у продюсера в Новосибирске живут родные и приехать в столицу Сибири для него оказалось честью. Кинокартина затрагивает современные проблемы молодежи, а после выхода сериала в Интернете, он уже пользуется большой популярностью, так как затрагивает молодежные темы.

Напомним, в кинотеатрах Новосибирска начали показывать премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкции. Кинотеатры нашли способ обойти данный запрет. Теперь санкционные фильмы начнут показывать на экранах и даже в высоком качестве.

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