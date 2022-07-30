В новосибирском кинотеатре «Победа» начали показывать сериалы

Зрители впервые посмотрели несколько премьерных серий сериала «Наследие». Во вторник, 26 июля его презентовали главный актер Константин Белошапка (известный по роли в сериале "Гранд") и режиссер Алексей Голубев. Предпоказ прошел во многих российских кинотеатрах, в том числе и в новосибирской «Победе».
Интересно, что у продюсера в Новосибирске живут родные и приехать в столицу Сибири для него оказалось честью. Кинокартина затрагивает современные проблемы молодежи, а после выхода сериала в Интернете, он уже пользуется большой популярностью, так как затрагивает молодежные темы.
Напомним, в кинотеатрах Новосибирска начали показывать премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкции. Кинотеатры нашли способ обойти данный запрет. Теперь санкционные фильмы начнут показывать на экранах и даже в высоком качестве.