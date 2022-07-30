В новосибирском кинотеатре «Победа» начали показывать сериалы

Интересно, что у продюсера в Новосибирске живут родные и приехать в столицу Сибири для него оказалось честью. Кинокартина затрагивает современные проблемы молодежи, а после выхода сериала в Интернете, он уже пользуется большой популярностью, так как затрагивает молодежные темы.