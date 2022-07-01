80% - мертвы: в Новосибирской области начался массовый мор пчёл

80% - мертвы: в Новосибирской области начался массовый мор пчёл
80% - мертвы: в Новосибирской области начался массовый мор пчёл
Вчера, 10:20ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области начали массово гибнуть пчёлы

Пчеловоды из Доволенского района Новосибирской области бьют тревогу – их пчелы массово гибнут, а причина до сих пор не установлена.

Как рассказал житель села Утянка Сергей Кольченко, с 25 июня в его пчелохозяйстве начался массовый мор пчел. Кроме того, с такой же проблемой столкнулись и других пчеловоды. Во всех хозяйствах большие убытки – мертвы более 80% пчел, передает «Прецедент».

Тогда же пчеловоды собрались и решили выяснить, что стало причиной массовой гибели насекомых. Когда мужчины проехали по местности, поняли, что близлежащее поле обработали веществами – примерно один гектар.

На этом поле давно зацвел горох, значит и пчелы могли там появиться. Отравление понесло большой урон пчелохозяйству. В живых остались лишь 1/5 часть. Теперь сельские пчеловоды намерены определить точную причину гибели их «питомцев» и обратиться в надзорные органы.

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