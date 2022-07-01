Можно ли собирать грибы на кладбищах – ответ новосибирского миколога

Миколог из Новосибирска рассказала, можно ли собирать грибы на кладбищах

Любители лесных ягод и грибов нередко задаются вопросом: «Можно ли собирать урожай на кладбищах». На этот вопрос ответила миколог из Новосибирска Татьяна Бульонкова.

В беседе с АиФ-Новосибирск женщина поделилась, что собирать грибы на кладбищах – можно. Вопрос больше этический. Если вы не брезгуете, то почему нет. К тому же, останки мертвых никак не вредят растениям. Наоборот, вся земля пропитана большим количеством останков. «Если не смущает этический вопрос, на кладбище ничего криминального для грибов нет. Там часто вырастают сыроежки, подберёзовики, маслята. С другой стороны, неизвестно, какая использовалась краска на оградках. Раньше было много свинцовой. Так что, если кладбище старое, скорее всего, грибы там собирать нежелательно», — пояснила она, добавив, что материал, из которого сделаны искусственные цветы, тоже может быть опасным.

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