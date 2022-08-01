Густой туман накрыл Новосибирскую область утром 1 августа

Густой туман накрыл Новосибирскую область утром 1 августа
Густой туман накрыл Новосибирскую область утром 1 августа
Вчера, 08:24ЭкологияФото: atas.info
В некоторых районах Новосибирской области утром, 1 августа появился туман. Синоптики также прогнозируют дождливый день и облачность.

Елена К. рассказала Atas.info, что туман накрыл город Тогучин ранним утром 1 августа. Также природное явление заметили в Изынском, Кудрино и Льнозаводе. Новосибирск тоже не обошло стороной, но не во всех районах города горожане могли заметить природное явление.

«В Тогучинском районе сегодня благодать. Ехала на первой электричке в 6 утра и везде был густой туман, да так, что из окна дальше метра ничего не видно. Он есть и до сих пор, но уже потихоньку рассеивается»,

поделилась с Atas.info сибирячка.

Фото:очевидцев, atas.info

«Прохладно, пасмурно, туманно. Чего еще ожидать от этого дня. Туман как молоко, видимость плохая»,

рассказал Николай С.

Действительно, синоптики прогнозируют дождь с 12 часов дня до 20 часов вечера. Солнышко придет в город ближе к выходным. Температура воздуха средняя до +23 градусов днем и +11…+17 ночью.

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