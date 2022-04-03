Искитим хотят включить в госпрограмму минприроды «Чистый воздух»

Искитим хотят включить в госпрограмму минприроды «Чистый воздух»
Искитим хотят включить в госпрограмму минприроды «Чистый воздух»
Сегодня, 13:19ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Город Искитим под Новосибирском включат в госпрограмму "Чистый воздух"

Включение в программу является лишь планами.

Город Искитим в Новосибирской области планируют включить в госпрограмму по снижению выбросов в атмосферу. Об этом сообщили в Министерстве природы и экологии России.

Известно, что уже с сентября 2023 года в Искитиме хотят приступить к реализации программы по снижению выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. Ранее сообщалось, что город попал в список самых загрязненных городов России.

Сама федеральная программа «Чисты воздух» была запущена в 2018 году. В неё вошли 12 российских городов, в том числе Омск, Новокузнецк, Красноярск. В них закроют старые производства с большим процентом загрязняющих воздух выбросов, внедрят экологичный общественный транспорт и реконструируют предприятия.

Пока лишь предполагается, что такие меры примут в городе Искитим. Но известно лишь одно, что сейчас там очень высокий уровень загрязнения воздуха из-за промышленных предприятий.

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