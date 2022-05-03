Самые опасные районы из-за клещей в Новосибирской области назвал Роспотребнадзор

Число укусов клещей в самых неблагополучных районах Новосибирской области сообщило региональное управление Роспотребнадзора 2 мая 2022. Хуже всего обстоят дела в близких к мегаполису Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах.

Наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Искитимского (45),Новосибирского (37), Мошковского (36) районов Новосибирской области за неделю с 20 по 26.04.2022 года. На территории Новосибирска клещи также атакуют горожан. Больше всего укусов отмечено на территории Калининского (21), Октябрьского (16) и Заельцовского (16) районов. Пока только 1 клещ дал положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита из 324 исследованных насекомых и 30 клещей содержали возбудителя клещевого боррелиоза. С начала клещевого сезона 2022 по данным Роспотребнадзора в области обратились за медицинской помощью 445 человек.

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