Где собрать чернику в Новосибирской области – список мест летом-2022

Урожай ягоды в 2022 году начинается летом, а в начале июля выросла и черника. Целые плантации полезной для зрения ягоды можно найти в Каменке и Кудряшах.
Ягода растет не только в простых, но и хвойных лесах области, рассказывает Сиб.фм. Лучше всего искать чернику в темных участках в соснах и елей.
Не менее богатое место на чернику – Северный объезд. А в местах рядом с Новосибирском можно поискать ягоду в Первомайском районе города, а именно в лесу Вересаева.
Как рассказали читатели Atas.info, на прилавках в продуктовых магазинах черника появилась в начале июня. Стоит она в пределах 200 рублей за 150 грамм.