Температура воды в Оби 3 июля достигла +15 градусов (купаться не рекомендуется)

Температура воды в Оби 3 июля достигла +15 градусов (купаться не рекомендуется)
Температура воды в Оби 3 июля достигла +15 градусов (купаться не рекомендуется)
Вчера, 10:02ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в воскресенье 3 июля

Утром в воскресенье 3 июля вода в Оби и Новосибирском водохранилище прогрелась лишь до +15 градусов. Об этом свидетельствуют популярные сервисы по отслеживанию погоды.

Вчера температура Оби была прогрета до +21,4 градусов, а Обское водохранилище до +19,7 по Цельсию. Однако сегодня показатели еще ниже – всего +15 градусов. Это связано с направлением ветра. Температура достаточно холодная и купаться пока не рекомендуется.

Дневная температура достигнет максимальной отметки в +18 градусов. К ночи столбик термометра начнет снижаться до +13. Осадков не ожидается.

С понедельника, 4 июля воздух прогреется до +23 градусов. Такая погода продержится до конца недели. Сильной жары не предвидится, а дождь будет редко.

Добавим, что Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах Новосибирска. Вода там не соответствует нормативам, т.к. загрязнена после сильных ливней. Купаться разрешено только на Бугринском пляже.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостисегодняНовосибирское водохранилищеОбское море
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы