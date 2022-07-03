Температура воды в Оби 3 июля достигла +15 градусов (купаться не рекомендуется)

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в воскресенье 3 июля

Утром в воскресенье 3 июля вода в Оби и Новосибирском водохранилище прогрелась лишь до +15 градусов. Об этом свидетельствуют популярные сервисы по отслеживанию погоды.

Вчера температура Оби была прогрета до +21,4 градусов, а Обское водохранилище до +19,7 по Цельсию. Однако сегодня показатели еще ниже – всего +15 градусов. Это связано с направлением ветра. Температура достаточно холодная и купаться пока не рекомендуется. Дневная температура достигнет максимальной отметки в +18 градусов. К ночи столбик термометра начнет снижаться до +13. Осадков не ожидается. С понедельника, 4 июля воздух прогреется до +23 градусов. Такая погода продержится до конца недели. Сильной жары не предвидится, а дождь будет редко. Добавим, что Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах Новосибирска. Вода там не соответствует нормативам, т.к. загрязнена после сильных ливней. Купаться разрешено только на Бугринском пляже.

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