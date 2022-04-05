Потепление до +17 градусов придет в Новосибирскую область 5 апреля 2022

В Новосибирске 5 апреля ожидается потепление до +14 градусов. Об этом информирует Западно-Сибирский гидрометцентр.
Так, в Новосибирской области температура сохранится в пределах +12…+17 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Уточняется, что возможны сильные порывы ветра до 16 метров. День будет с небольшой облачностью, однако осадков не ожидается.
6 апреля теплая погода сменится на более холодную. Ночью столбик термометра опустится до +4…+6 градусов, а днем потеплеет лишь до +12 тепла. Ветер холодный северо-западный до 14 м/с. Осадков не ожидается.
Сервис «Яндекс.Погода» дает похожий прогноз, но не такой теплый. Так, температура днем в Новосибирске сохранится в пределах +8…+11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.
В среду, 6 апреля температура сохранится в пределах +10…+14 градусов. Будет достаточно пасмурно. В другие дни показатели воздуха начнут лишь понижаться. Несколько дней температура днем не превысит +9 градусов, а в ночное время 0…+1.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на лето 2022 в Новосибирске. По прогнозу специалистов, лето будет жарким и солнечным. В июле и августе вероятность количества осадков составит 60-70%. Начало осени тоже ожидается в пределах нормы.