Пожароопасность вырастет до 5 класса в Новосибирской области с 7 мая 2022

Пожароопасность вырастет до 5 класса в Новосибирской области с 7 мая 2022
Пожароопасность вырастет до 5 класса в Новосибирской области с 7 мая 2022
Сегодня, 14:16ЭкологияФото: pixabay.com
Синоптики прогнозируют усиление пожароопасности до 5 класса в нескольких районах Новосибирской области из-за жары на этой неделе. ГУ МЧС России по региону дало рекомендации сибирякам по соблюдению режима.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сейчас в области сохраняется 4 класс пожароопасности. Однако уже с 7 по 11 мая возможно увеличение риска природных возгораний.

В пятницу, 6 мая, в Новосибирске и районах области воздух прогреется до +23 градусов. При этом скорость ветра достигнет 14 м/с. На выходных в городе ожидается до +13 градусов, а местами столбики термометра грозят подняться до +27 градусов. Ураганные порывы ветра до 19 м/с могут накрыть регион 7 мая и 8 мая.

Жаркая погода, сильный ветер и отсутствие осадков усугубит пожарную обстановку в столице Сибири. Особое внимание специалисты МЧС намерены уделить нескольким районам региона - Барабинскому, Здвинскому, Куйбышевскому, Мошковскому, Северному, Убинскому и Венгеровскому.

«В этих районах развернули оперштабы для беседы с населением и своевременного реагирования на пожарные ситуации. Также отправлены рабочие группы МЧС. За сутки зафиксировано 179 термоточек, из которых 113 ликвидировали», - уточнили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве новосибирцам напомнили, что с 15 апреля в области действует особый противопожарный режим. От жителей требуют не разжигать костры, не заниматься палом сухой травы и мусора.

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