Официально: что с экологией в Харино пояснила администрация Искитимского района

И.о. главы Искитимского района Борис Безденежный ответил на запрос Атас.инфо об экологической ситуации в районе угольных карьеров группы «Сибантрацит». По официальной информации воздух и шум там в норме, а «углубленного исследования» влияния угольной пыли на здоровье жителей сел Харино, Усть-Чем и Мосты не проводилось.

В июле 2022 журналисты Атас.инфо побывали в деревне Харино Новосибирской области, живущей в окружении разрезов, где добычу угля открытым способом ведут компании группы «Сибантрацит». Люди рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются из-за угольной пыли. Нас шокировали черные ладони женщин после сбора смородины. Малину отмыть от угольной пыли и вовсе невозможно, утверждают жители. По дороге рядом с деревней ежедневно проходят сотни большегрузов с углем. Часть жителей принимают лекарства против аллергии и держат окна закрытыми в разгар лета. После сбора ягод в Харино руки становятся черными от угольной пыли Фото: Дмитрий Тростников Природоохранное законодательство в Харино соблюдается, таков смысл ответа из администрации Искитимского района. «На границе санитарно-защитной зоны (ССЗ) и на границе ближайшей жилой застройки проводится мониторинг атмосферного воздуха по следующим показателям: углерод (сажа), азота диоксид, серы диоксид, пыль (взвешенные вещества), и мониторинг физических факторов (шум). Полученные результаты мониторинга соответствуют правилам и нормам», - сказано в официальном ответе районных властей. «Жилых застроек в границах ССЗ участка нет. В частности, на территории, относящейся к производственной деятельности ООО «Разрез Восточный», ближайшие населенные пункты находятся на удалении от границы ССЗ: д. Харино и с. Усть-Чем – в 1.8 км и 6.3 км соответственно». На проект ССЗ получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Добыча угля открытым способом на разрезе "Восточный" в Искитимском районе Новосибирской области Фото: Артем Шершнев На вопрос о влиянии добычи угля открытым способом на здоровье местных жителей отвечено следующее: «Углубленное исследование с использованием специального оборудования на предмет влияния угольной пыли на состояние здоровья жителей населенных пунктов Усть-Чем, Мосты и Харино не проводилось». Рассказано о ФАПах в двух населенных пунктах, возможности пройти диспансеризацию в Искитиме и приездах выездного флюорографа «по расписанию». Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный» «Большая часть трудоспособного населения сельсовета является работниками угледобывающего предприятия, за счет которого они проходят медицинскую комиссию», - отвечает Борис Безденежный. «С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду Группой «Сибирский Антрацит» выполняется: - для уменьшения количества пыли проводится грейдирование технологической дороги; Сельхозземли под Искитимом отданы для гаражей «Сибантрацита» - 45 футбольных полей - в рамках закона и с соблюдением всех необходимых требований транспортировка угля производится большегрузными самосвалами по технологической дороге, расположенной на расстоянии 0.7 км от д.Харино. Весь автопарк организаций, оказывающих услуги по перевозке угля оборудован механизмами пологования транспорта (сматывания тентов) для исключения осыпания угольной пыли при перевозке угля грузовым автотранспортом. С нарушителями проводится претензионная работа; - полив технологической дороги производится постоянно в теплый период года». «Транспортировка угля производится по технологической дороге, принадлежащей предприятию. Собственником дороги осуществляется ее текущее содержание и ремонт по мере необходимости». Территория для добычи угля расширяется Фото: Артем Шершнев При этом администрация Искитимского района признает, что невозможно полностью исключить воздействие на окружающую среду при добыче угля открытым способом. Не надо быть экологом, или официальным лицом, чтобы не обнаружить этого, проезжая мимо Харино, и глядя на облака пыли над угольным разрезом и гибнущие березовые леса. Березы чернеют и умирают вдоль дороги, которая официально считается технологической Фото: Дмитрий Тростников Полный текст ответа можно скачать по ссылке. Ответ администрации Искитимского района на запрос Атас.инфо Редакция Атас.инфо ждет ответы на официальные запросы, отправленные в УК «Сибантрацит» и ООО «Разрез Восточный».

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