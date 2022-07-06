Новый мусорный полигон около Раздольного займет 270 га - смотрим карту

В проекте новой "мусорной концессии" правобережный полигон для захоронения отходов по-прежнему предполагается строить на территории Раздольненского сельсовета. Но по размерам он в несколько раз больше свалки, которая фигурировала в предыдущем концессионном соглашении

Проект нового концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Земельный участок с кадастровым номером 54:19:133701:1934 ранее относился к землям сельхозназначения. Теперь же, распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, назначение изменено на "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения". Загадочная формулировка, если учесть, что предыдущий участок официально получил статус "под объекты размещения отходов потребления". Если старый участок занимал площадь 77 га, то новый вариант – более 270 гектаров. Фото: pkk.rosreestr.ru "Необъяснимое новшество новой концессии – значительное увеличение площади земельных участков под строительство значительно сокращенных по мощности объектов, мусоросортировочный комплекс – 300 тыс. тонн, полигон – 150 тыс. тонн. Тогда как в старой концессии под значительно большие объекты (сортировочный комплекс на 400 тысяч тонн, полигон 300 тыс. тонн) выделялось по 77 Га земли и этого вполне хватало", - недоумевает депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко. Новая мусорная концессия – документы: что будет обсуждать Заксобрание 14 июля 2022 При этом с точки зрения экологии вопросы по-прежнему остаются. Фактически, полигон предлагается строить на том же самом месте, что и ранее, со сдвигом всего в несколько километров по Гусинобродской трассе. При таких размерах свалки это можно считать статистической погрешностью. "Прежний земельный участок, который значился в концессии и который находится в бассейне реки Издревая, мы отстояли. А вот тот участок, который сейчас предложен, по-прежнему находится под угрозой", - считает гражданская активистка, руководитель общественной организации "Поможем реке Издревая" Юлия Колеватова. По ее словам, строительство полигона на участке 54:19:133701:1934 несет ровно такие же риски, как в прошлом варианте концессии. Необходимость создания новых свалок объясняют тем, что главный городской полигон, Гусинобродский, уже переполнен. Фото: Артем Шершнев В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь. Ранее предполагалось построить полигон на этом месте, около села Лекарственное. Фото: Артем Шершнев Напомним, что в декабре 2021 года, когда появились первые сообщения о возможном размещении мусорного полигона на участке с кадастровым номером 54:19:133701:1934, жители Плотниково, Раздольного, Жеребцово и соседних дачных обществ записали видеообращение к главе региона Андрею Травникову. В нем подчеркивается, что вопрос выбора участка чиновники решают не во благо населения и экологии, а во вред. По мнению местных жителей, предполагаемое строительство мусорного полигона негативно отразится на жизни как минимум, 50 тысяч человек. Противостояние властей Новосибирской области и активистов продолжается уже несколько лет. Причиной споров послужило подписание летом 2016 года концессионного соглашения между региональным правительством и группой "ВИС" о строительстве двух мусорных полигонов. Власти долгое время старались не афишировать этот документ. Содержание договора попало в СМИ только спустя несколько месяцев, а в 2017 году прошла серия уличных акций протеста. В результате в конце 2017 новый губернатор Андрей Травников заявил, что концессия будет расторгнута в ближайшее время. Фото: Артем Шершнев Но своих слов чиновник не сдержал. Начался долгий процесс по изменению параметров соглашения и переноса места размещения планируемой свалки. Первый вариант был отвергнут, поскольку птицы, неизменно сопровождающие места захоронений мусора, могли мешать взлету и посадке самолетов на аэродром авиазавода им. Чкалова. Планируемое место строительства полигона переносили еще дважды – не последнюю роль в этом сыграли активные протесты местных жителей. Фото: Артем Шершнев И только в мае 2022 года было объявлено о расторжении концессионного соглашения. "Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности", - констатировал Андрей Травников. И буквально тут же было объявлено о планах приступить к подготовке новой концессии. Ее параметры уже вызвали критику экспертов, которые говорят, что новый вариант еще хуже, чем предыдущий. Что же касается предложенного сейчас места захоронения твердых бытовых отходов, четвертого по счету, то по сути оно мало чем отличается от трех предыдущих. Все эти участки неизменно оказываются на территории Раздольненского сельсовета.

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