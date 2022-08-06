Удушливый смог опустился на Новосибирск 6 августа

Удушливый смог опустился на Новосибирск 6 августа
Удушливый смог опустился на Новосибирск 6 августа
Сегодня, 16:39ЭкологияФото: Артем Шершнев
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске вырос до 7 баллов. Горожанам рекомендовано не выходить на улицу без лишней надобности

Содержание вредных примесей в атмосфере над Новосибирском в субботу, 6 августа, достигло 7 баллов по 10-балльной шкале, сообщают специалисты системы мониторинга качества воздуха Airvoice. Такие показатели зафиксированы на метеостанциях, установленных в Центральном, Железнодорожном, Первомайском районах и в пригороде Академгородка. В самом научном центре концентрация опасных веществ в воздухе не превышает 4 баллов. Легче всего дышится жителям левобережной части Советского района, там загрязнение воздуха оценивают всего в 1 балл.

"Если есть возможность - на улицу лучше не выходить и закрыть окна", - такую рекомендацию в целом дают метеорологи жителям Новосибирска, добавляя, что по прогнозам ситуация с качеством воздуха будет ухудшаться. Ранее подобную рекомендацию горожанам давали 1 августа.

Материалы по теме:
Новосибирсквоздухэкология
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы