Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного - карта

В проекте новой "мусорной концессии" Новосибирской области один из полигонов для захоронения отходов планируется разместить на территории Раздольненского сельсвета. Рядом находятся десятки садовых обществ и сел. Показываем, кто окажется в опасной близости от гигантской свалки

На расстоянии одного километра от предполагаемых границ нового мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета жилых домов нет. Но первые дачные и сельские домики начинают встречаться уже вскоре после пересечения условной километровой границы. В 3-километровую зону вокруг полигона попадают: - СНТ "Ветеран и "Ладомир" вместе с одноименным сельхозкооперативом - деревня Мостовая и микрорайоны Топограф и Раздольное села Плотниково - военная часть № 31665 По официальным данным на 2020 год в трехкилометровой зоне насчитывалось 5 752 жителя. Согласно Генеральному плану развития территории в перспективе до 2030 года население увеличится до 25 256 человек, причем 500 новых жителей обоснуются менее чем в километре от границ свалки. Фото: vk.com/izdrevaya_nsk На расстоянии от 3 до 5 километров находятся: - СНТ "Жемчужина", "Эмон", "Боровушка", два дачных общества с одинаковым названием "Солнечное", "Рябинка", "Домостроитель", "Снегири" "Семья", "Гвардеец". -села Шмаково и Гусиный Брод, центр села Плотников и микрорайон "Уютный", поселок Комаровка, село Жеребцово и одноименная железнодорожная станция - коттеджные поселки "Покровские ворота", "Зеленая усадьба", "Время Гринвич" - детский санаторно-оздоровительный лагерь "Березка" - военная часть № 29286 Не вздумайте собирать здесь грибы: где плохая экология под Новосибирском 2022 По официальным данным на 2020 год на расстоянии от 3 до 5 километров от планируемых границ мусорного полигона насчитывалось 22 882 жителя. Согласно Генеральному плану развития территории в перспективе до 2030 года население этой территории увеличится до 55 254 человек. Новый мусорный полигон около Раздольного займет 270 га - смотрим карту Где собираются построить полигон Проект нового концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Земельный участок с кадастровым номером 54:19:133701:1934 ранее относился к землям сельхозназначения. Теперь же, распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, назначение изменено на "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения". Общая площадь планируемого мусорного полигона составляет более 270 Что говорят ученые о выбранном месте для полигона Ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН категоричны – строить мусорный полигон в районе села Плотниково нельзя. "Реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей, а потому крайне нежелательна", - говорится в отчете о результатах комплексных полевых и лабораторных исследований, который был опубликован на сайте института в августе 2021 года. Фото: Артем Шершнев В результате анализа собранных геофизических данных установлено, что атмосферные осадки легко приникают в первый водоносный слой, из которого питаются деревенские колодцы. Вместе с дождевой или талой водой в этот слой попадут и вредные вещества с планируемой свалки отходов, констатируют исследователи. Нарушено требование законодательства, которое предусматривает строительство полигонов твердых бытовых отходов на ровной поверхности. Планируемый полигон расположен на возвышенности. В результате вода, содержащая опасные примеси, будет стекать в притоки Ини реки Ярская и Боровая и непосредственно в русло реки Иня. Еще одна норма законодательства гласит, что нельзя размещать мусорные полигоны в местах, где расположены истоки рек. Это положение тоже нарушено: истоки Ярской и Боровой находятся на территории предполагаемой свалки, а в непосредственной близости берут начало реки Малая Издревая и Гнутиха. Чем новая мусорная концессия хуже старой: семь ухудшений нашел депутат Вадим Агеенко "Реализация проекта приведет к необратимым последствиям – прежде всего, к загрязнению подземных вод верхнедевонского водоносного горизонта, который используется для питьевого водоснабжения людей. Кроме того, будут загрязнены поверхностные воды рек Ярская, Боровая, Малая Издревая и Гнутиха. Это притоки реки Иня, ниже по течению впадающей в реку Обь, где расположен один из водозаборов города Новосибирска" – делают вывод авторы исследования.

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