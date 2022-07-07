Нашествие жаб: под Новосибирском сотни лягушек захватили улицы

О нашествии жаб сообщили местные жители и поделились видео в группе ВКонтакте «Новосибирский сельский». На кадрах видно, что маленькие детеныши просто прыгают по дорогам. Их очень много и они скачут в разные стороны. Вероятно, выйти на улицы их сподвиг затопленный грунт и лужи.
«Посмотрите, что творится у нас в посёлке. Это нашествие маленьких жаб, ужас ужасный. Это всё жабы, микроскопические жабы»,
говорит на видео сибирячка.
Еще от наших предков появилась народная примета, что если встретить лягушку, то ожидай финансового благополучия, хороших новостей или удачного брака. А тут на пути встретились полчища жаб – значит счастье ожидай в тройном размере.