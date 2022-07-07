Нашествие жаб: под Новосибирском сотни лягушек захватили улицы

Нашествие жаб: под Новосибирском сотни лягушек захватили улицы
Нашествие жаб: под Новосибирском сотни лягушек захватили улицы
Вчера, 11:50ЭкологияФото: ВК группа "Новосибирский сельский"

В Новосибирской области лягушки заполонили улицы после дождя

В Новосибирской области несколько дней шли дожди, из-за чего лягушки вышли на улицы посёлка 8 Марта, расположенного рядом с Верх-Тулой.

О нашествии жаб сообщили местные жители и поделились видео в группе ВКонтакте «Новосибирский сельский». На кадрах видно, что маленькие детеныши просто прыгают по дорогам. Их очень много и они скачут в разные стороны. Вероятно, выйти на улицы их сподвиг затопленный грунт и лужи.

«Посмотрите, что творится у нас в посёлке. Это нашествие маленьких жаб, ужас ужасный. Это всё жабы, микроскопические жабы»,

говорит на видео сибирячка.

Видео:ВК группа "Новосибирский сельский"

Еще от наших предков появилась народная примета, что если встретить лягушку, то ожидай финансового благополучия, хороших новостей или удачного брака. А тут на пути встретились полчища жаб – значит счастье ожидай в тройном размере.

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