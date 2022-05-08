Север Новосибирской области засыпало снегом в мае

В Новосибирскую область пришли солнечные деньки без осадков. Но не во всех районах сохраняется такая погода - в Кыштовском районе утром 8 мая выпал снег, о чем рассказали читатели Atas.info.

В Новосибирской области 8 мая 2022 года выпал снег. Об этом рассказали читатели Atas.info. Ранним утром термометр показывал -1 градус. Популярные погодные сервисы свидетельствуют о том, что день перед парадом Победы сохранится без осадков. Однако не во всех районах Новосибирской области есть теплое солнце - север завалило снегом. Так, читатели Atas.info сообщили, что в Кыштовском районе утром 8 мая выпали снежные хлопья. Но на этом погодные сюрпризы не закончатся – весь день там прольет сильный дождь. Столбик термометра начнет постепенно повышаться лишь в послеобеденное время. Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +12 градусов. Уже с завтрашнего дня, 9 мая в Новосибирскую область придет потепление до +20 градусов. Ночные температуры будут в пределах +6…+12 градусов. А вот к концу мая вновь ожидается холодная, ветреная и дождливая погода. Добавим, что в Новосибирске на втором этапе майских праздниках будет не только теплая погода, но и холодная – это связано с приходом циклона. В связи с этим людям придется немного померзнуть утром, 9 мая, и в некоторые дни. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. Синоптики дали прогноз на заключительные майские праздники в Новосибирске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter