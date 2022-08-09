Критически грязный воздух: в Новосибирске объявлен "режим чёрного неба"

Критически грязный воздух: в Новосибирске объявлен "режим чёрного неба"
Критически грязный воздух: в Новосибирске объявлен "режим чёрного неба"
Сегодня, 20:44ЭкологияЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Miпоказатели плохого воздуха держатся всю эту неделю

Режим «чёрного неба» объявлен в Новосибирске до 10 августа

С сегодняшнего дня в Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. В воздухе продолжает сохраняться критический уровень вредных примесей, о чем информирует AirVoice и Западно-Сибирский гидрометцентр.

В городе ввели режим «Черного неба». Об этом объявили с 17:00 9 августа ровно на сутки – до 10 августа этого же времени. Синоптики отмечают, что сейчас будут складываться метеорологические условия, которые будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Степень опасности - первая.

Кроме того, 10 и 11 августа в регионе продержится жара до +29 градусов. Дни будут без осадков, но в некоторых районах города в четверг пройдет дождь. Все эти дни в Новосибирске сохранится северо-восточный ветер, который хоть немного облегчит ощущения от жары.

Напомним, критический уровень сохраняет позиции уже четвертый день. Предельный показатель загрязнения атмосферы составлял 7 баллов. По словам специалистов, в Новосибирской области сохраняется стабильная ситуация с лесными пожарами. Однако в Ханты-Мансийском округе вторую неделю введен режим ЧС из-за катастрофических возгораний. Именно по этой причине, вероятно, в Новосибирске сохраняется плохое качество воздуха, ведь ветер в наш регион дует северо-западный, поделилась синоптик.

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