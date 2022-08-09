Настоящий взрыв: молния ударила в многоэтажку на Забалуева в Новосибирске

Молния пустила разряд в жилой дом в Новосибирске

В понедельник, 8 августа в городе были грозы и молнии, одна из которых пустила снаряд в жилую многоэтажку. О пострадавших не сообщается, а момент даже запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. По словам горожан, удар молнии был похож на настоящий взрыв. «На Забалуева, 92, молния ударила в дом», уточнили в публикации. Видео: АСТ-54 Судя по 2ГИС, по этому адресу располагается ЖК «Радуга Сибири». В комментариях новосибирцы начали шутить, что дом стал ясновидящим. «Было ощущение, что что-то взорвалось», «Дом теперь ясновидящий», — прокомментировали новосибирцы. Напомним, новосибирский Академгородок едва не ушел под воду из-за непогоды. Вечером, 7 августа, в городе разыгралась стихия, и улицы затопило дождем. Больше всего пострадал Советский район.

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