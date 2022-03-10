Постепенное потепление придет в Новосибирск только во второй половине марта

Постепенное потепление придет в Новосибирск во второй половине марта. Об этом информируют популярные погодные сервисы.
На текущей неделе синоптики прогнозировали морозы до – 32 градусов. Однако холодные дни резко сменит оттепель. Уже к концу марта температура воздуха станет плюсовой.
Как отметил руководитель департамента по ЧП Сергей Куценко, во второй декаде столбик термометра понизится до -25 градусов в ночное время, а уже днем температура составит -10...-15 градусов. Морозы будут ослабевать со временем.
Сначала ночью столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, а уже в дневное время погода стабилизируется в пределах -3…-8 градусов. Сообщается, что в третью декаду марта резко увеличится поток солнечной радиации и начнется потепление. Там, температура составит 0…+3 градуса.
Судя по данным Западно-Сибирского УГМС, мартовская температура ожидается в пределах нормы на 1,5-2,5 градуса. Средняя температура составит -5…-8 градусов. В марте пройдут осадки в виде снега.