Постепенное потепление придет в Новосибирск только во второй половине марта

Постепенное потепление придет в Новосибирск только во второй половине марта
Постепенное потепление придет в Новосибирск только во второй половине марта
Вчера, 11:51ЭкологияФото: pixabay.com
Плюсовая температура ожидается только в конце месяца.

Постепенное потепление придет в Новосибирск во второй половине марта. Об этом информируют популярные погодные сервисы.

На текущей неделе синоптики прогнозировали морозы до – 32 градусов. Однако холодные дни резко сменит оттепель. Уже к концу марта температура воздуха станет плюсовой.

Как отметил руководитель департамента по ЧП Сергей Куценко, во второй декаде столбик термометра понизится до -25 градусов в ночное время, а уже днем температура составит -10...-15 градусов. Морозы будут ослабевать со временем.

Сначала ночью столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, а уже в дневное время погода стабилизируется в пределах -3…-8 градусов. Сообщается, что в третью декаду марта резко увеличится поток солнечной радиации и начнется потепление. Там, температура составит 0…+3 градуса.

Судя по данным Западно-Сибирского УГМС, мартовская температура ожидается в пределах нормы на 1,5-2,5 градуса. Средняя температура составит -5…-8 градусов. В марте пройдут осадки в виде снега.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы