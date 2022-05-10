Мертвой рыбой заполонило берег озера Ширь в Новосибирской области

«Дохлую рыбу прибило к берегу озера Ширь, в которое впадает река Амба. Что произошло точно мы пока не понимаем, вероятно, стоки со свинарника сделали своё дело», - сообщили очевидцы.
Рыбаки обеспокоены этой ситуацией. Они предполагают, что повинен в ней местный свинокомплекс, который сливает отходы в устье водоемов Колыванского района.
Напомним, еще в октябре 2021 года жители Новосибирска и Колывани жаловались на вонь, якобы исходящую со стороны свинокомплекса АО «Кудряшовское». Прокуратура проверила предприятие и обнаружила нарушение в виде несовершенного очистного оборудования.