Мертвой рыбой заполонило берег озера Ширь в Новосибирской области

Напомним, еще в октябре 2021 года жители Новосибирска и Колывани жаловались на вонь, якобы исходящую со стороны свинокомплекса АО «Кудряшовское». Прокуратура проверила предприятие и обнаружила нарушение в виде несовершенного очистного оборудования.