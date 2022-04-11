Потепление до +23 градусов ожидается в Новосибирске

Потепление до +23 градусов ожидается в Новосибирске
Потепление до +23 градусов ожидается в Новосибирске
Сегодня, 06:26ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
По данным синоптиков, осадков не будет, однако пройдет сильный порывистый ветер.

В Новосибирск придет потепление до +23 градусов. Об этом информируют популярные погодные сервисы. Существенное потепление ожидается с 11 по 17 апреля 2022 года.

Так, по данным «Яндекс.Погода» предстоящая неделя будет достаточно солнечная. В понедельник, 11 апреля дневная температура сохранится в пределах +6 градусов, а ночная достигнет -3 градусов. В следующие дни столбик термометра будет повышаться и станет намного теплее. Самыми жаркими днями станет пятница и субботу. Там потеплеет до +20…+23 градусов. Температура ночью сохранится в пределах +6…+10 градусов. Осадков не ожидается.

Однако сайт gismeteo.ru дает более прохладный прогноз погоды. В начале недели с 11 апреля ночные температуры будут минусовыми. Лишь к концу неделе потеплеет до +16…+18 градусов. Осадков не прогнозируется, но сохранится сильный ветер.

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