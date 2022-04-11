Потепление до +23 градусов ожидается в Новосибирске

Так, по данным «Яндекс.Погода» предстоящая неделя будет достаточно солнечная. В понедельник, 11 апреля дневная температура сохранится в пределах +6 градусов, а ночная достигнет -3 градусов. В следующие дни столбик термометра будет повышаться и станет намного теплее. Самыми жаркими днями станет пятница и субботу. Там потеплеет до +20…+23 градусов. Температура ночью сохранится в пределах +6…+10 градусов. Осадков не ожидается.