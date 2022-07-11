Новый мусорный полигон в Верх-Туле займет 86 гектаров – смотрим карту

По сути, в новой редакции "мусорного" концессионного соглашения Левобережный полигон находится на том же самом месте, что и в предыдущей версии документа. Однако, согласно новому проекту соглашения, его площадь выросла на 12%, до 86 гектаров при снижении объема ежегодно утилизируемого мусора. Для расширения участка пришлось прирезать даже 6 гектаров земель сельхозназначения. Возможно, это связано с тем, что ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка заявлял – сформированного земельного участка не хватает, чтобы проложить дорогу к полигону и необходимо перезонирование. Размер необходимого финансирования для строительства полигона, указанный в технико-экономическом обосновании концессионного соглашения составляет 4.51 млрд. рублей.