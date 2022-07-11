Новый мусорный полигон в Верх-Туле займет 86 гектаров – смотрим карту

В рамках нового концессионного соглашения о строительстве мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами для обеспечения вывоза твердых бытовых отходов из Новосибирска планируется построить два полигона. О Правобережном полигоне, который планируют разместить на землях Раздольненского сельсовета, мы подробно рассказывали ранее. Теперь же посмотрим, где собираются построить Левобережный полигон.
Для его размещения отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Вид разрешенного использования земельного участка: мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы; полигоны для твердых бытовых и промышленных отходов; коммунальные объекты; объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне.
"В соответствии с СанПИН 2.2.1/2.1.11200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденного постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, для мусоросортировочных и и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1000 метров. Расстояние от вышеуказанного объекта до ближайшего населенного пункта составляет более 2000 метров", - говорится в официальном ответе МинЖКХ и энергетики Новосибирской области, подписанном заместителем министра Еленой Макавчик.
По сути, в новой редакции "мусорного" концессионного соглашения Левобережный полигон находится на том же самом месте, что и в предыдущей версии документа. Однако, согласно новому проекту соглашения, его площадь выросла на 12%, до 86 гектаров при снижении объема ежегодно утилизируемого мусора. Для расширения участка пришлось прирезать даже 6 гектаров земель сельхозназначения. Возможно, это связано с тем, что ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка заявлял – сформированного земельного участка не хватает, чтобы проложить дорогу к полигону и необходимо перезонирование. Размер необходимого финансирования для строительства полигона, указанный в технико-экономическом обосновании концессионного соглашения составляет 4.51 млрд. рублей.
Рядом с возможным местом строительства мусорного полигона нет дачных обществ, как в случае с Правобережным мусорным комплексом. Как было сказано выше, ближайший населенный пункт, Верх-Тула, расположен в 2 километрах от границы свалки. В трех километрах находится поселок 8 марта, в 6 километрах находится крупнейший в регионе оптовый плодо-овощной Хилокский рынок и действующий сейчас полигон для захоронения твердых бытовых отходов.
И тут стоит заметить – несмотря на значительную, казалось бы, удаленность Верх-Тулы от действующего сейчас полигона, местные жители периодически жалуются на то, что запах от свалки периодически отравляет им жизнь в прямом смысле этого слова. А когда на полигоне вспыхивает очередной пожар, и ветер дует в сторону Верх-Тулы, люди попросту начинают задыхаться.
Поэтому не удивительно, что планы строительства нового полигона всего в двух километрах от села вызывает возмущение многих жителей Верх-Тулы.
"Нормы это одно, а вот когда вонь и гарь идёт с Хилокской свалки, то 2 километра не расстояние. Что, дальше от населённых пунктов никак нельзя было? Почему 6000 жителей (это только Верх-Тула без учёта других населённых пунктов), остаются заложниками такого решения?", - возмущается Маргарита Пустовит в паблике "Новости Верх-Тулы".
"Как так то? Тут рядом школа, детский сад. Ветер будет приносить все запахи. Ещё перебои с водой ужасные. Этого ещё не хватало", - поддерживает односельчанку Алина Наумова.
"Все против, а кто возьмёт на себя ответственность составить грамотно обращение -протест и организовать подписи? Неравнодушные юристы, подключайтесь. Это нужно делать уже сейчас", - призывает Лариса Хлупина.
Согласно планам концессии, завершение строительства мусорного полигона рядом с Верх-Тулой запланировано на 2025 год. Ранее представители прошлого концессионера, компании "Экология-Новосибирск", входящей в группу "ВИС", отмечали, что при строительстве предусматриваются противофильтрационный экран, дренажная система сбора и отвода и очистки фильтрата, радиационный контроль.
Условия новой мусорной концессии предложено принять Заксобранию Новосибирской области на сессии 14 июля.
Напомним, летом 2016 года было подписано концессионное соглашение между региональным правительством и группой "ВИС" о строительстве двух мусорных полигонов. Власти долгое время старались не афишировать этот документ. Содержание договора попало в СМИ только спустя несколько месяцев, а в 2017 году прошла серия уличных акций протеста. В результате в конце 2017 новый губернатор Андрей Травников заявил, что концессия будет расторгнута в ближайшее время.
Но своих слов чиновник не сдержал. Начался долгий процесс по изменению параметров соглашения и переноса места размещения планируемой правобережной свалки в районе Раздольного на фоне активного недовольства местных жителей. Жители Верх-Тулы тогда акций протеста не устраивали
И только в мае 2022 года было объявлено о расторжении концессионного соглашения. "Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности", - констатировал Андрей Травников.
И буквально тут же было объявлено о планах приступить к подготовке новой концессии. Ее параметры уже вызвали критику экспертов, которые говорят, что новый вариант еще хуже, чем предыдущий.