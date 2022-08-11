Разъяренный медведь растерзал стадо коров в Новосибирской области – его застрелят

Разъяренный медведь растерзал стадо коров в Новосибирской области – его застрелят
Разъяренный медведь растерзал стадо коров в Новосибирской области – его застрелят
Сегодня, 13:21ЭкологияЭмилия КаплунскаяФото: минприроды НСОПогибшая корова

Опасный медведь в Новосибирской области напал на коров

В Северном районе Новосибирской области медведь напал на коров. Хищника признали агрессивным и поручили застрелить, о чем сообщили в министерстве природы по региону.

В минприроды объяснили, что ведомство разрешило добыть медведя из-за угрозы людям. Животное напало на коров у Чебаковского сельсовета.

«Медведь, скорее всего, крупный самец. Позвоночник у одной коровы он просто вырвал. Одну корову он убил и разодрал полностью в лесу рядом с деревней»,

рассказали «МК в Новосибирске» в министерстве.

Второй корове удалось выжить, несмотря на тяжелейшие ранения. Медведь хотел ее растерзать, но корова смогла вырваться из его лап и вернулась в деревню. Теперь на отстрел хищника у охотников есть три дня.

Напомним, в лесах Новосибирской области живет около 1,5 тысяч бурых медведей, но больше всего их в Убинском районе. Второе место занял Маслянинский район – 243 медведя, на третьем Колыванский район – 212 косолапых.

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