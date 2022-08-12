Иссык-Куль 2022 утопает в канализации: что об этом думают туристы из Новосибирска

Напомним, что крупное высокогорное озеро Иссык-Куль находится в Киргизии и считается кристально чистым – его даже неофициально называют киргизским Байкалом из-за схожести. Также туда едут за Горный воздух, нетронутую природу и целебные термальные источники.
Начальник управления водными и земельными ресурсами Минприроды Киргизии Таалай Далбаев в прямом эфире на сайте правительства заявил, что купаться в популярном озере Иссык-Куль категорически нельзя, потому что на побережье 92 очистных сооружения, а канализационные стоки большинства из них уходят прямо в озеро.
«Можно приехать и покататься, но купаться в этом Иссык-Кульском районе нельзя. Состояние воды очень ужасное. Кроме пансионатов беспорядочно налепили частные гостевые дома. Будут приниматься меры по соответствию этих домов», - сказал Далбаев.
Политик предположил, что для наведения порядка и восстановления экологии потребуется длительное время. При этом некоторым туристическим зданиям уже запретили работу из-за того, что у них отсутствуют очистные сооружения.
Ростислав Алиев поехал из Новосибирска в Киргизию для туристического отдыха в горах и заезжал в различные пансионаты на Иссык-Куль. По его мнению, там очень чисто.
«Я бы не сказал, что Киргизия является «загаженной» в плане твердых или жидких бытовых отходов – не первый год путешествую, могу оценивать территорию. Ущелья по современным меркам можно назвать девственно-чистыми. Там было только несколько бутылок и все. На Иссык-Куле мы проезжали несколько пансионатов – там на придорожных обочинах чисто, а вот, например, во Вьетнаме и Египте другая ситуация», - сказал Алиев.
Турист уточнил, что мусор если и появляется, то это в основном от самих жителей Киргизии и других приезжающих. Он даже заметил, что туристов из России было очень мало – одного он встретил из РФ, а остальных из Израиля и США.
«К россиянам относятся нормально – это прежде всего горы, а не катание на банане и алкогольные вечеринки в клубах. Здесь совершенно другие люди, которые живут внутри себя и спокойно относятся ко всем», - добавил Ростислав.
Новосибирец отметил, что в основном на Иссык-Куль ездят не только для того, чтобы купаться, но и поесть шашлыки и выпить киргизских кумыс.
На интернете-ресурсах тоже пишут разные мнения, кто то считает, что пляжи все очень грязные, а вода мутная. Некоторые заявляют о кристальности воды. Все это говорит о том, что людям нужен разный подход к отдыху – одним лежать возле бассейна с коктейлем в руке и шведским столом, а кто-то не обращает внимания даже на канализационный стоки и купается в свое удовольствие.
«Мы ездили на Иссык-Куль в 2017 и 2022 году – озеро зарастает мусором. Пляж «Золотые пески» лучше даже не посещать, потому что можно поймать какое-нибудь заболевание и потратить большие деньги на лечение», - написала женщина в отзывах в Yandex.
Больше всего люди жалуются на местных жителей, которые якобы очень наглые и постоянно хотят нажиться на туристах – продают даже сигареты поштучно, а туристы некоторые их покупают и бросают окурки прямо на пляжах. Многим не нравятся сервисы в разных пансионатах – его сравнивают со средневековым.
«Были в одном из пансионатов – там стояла очень грязная баня, а мыться больше негде было, поэтому приходилось терпеть такой ужасный сервис. Были конечно и позитивные моменты – нам понравились экскурсии в горы, там такой чистых и прекрасный воздух, захватывало дух. Я бы вернулась туда и в третий раз, но я подожду, пока сделают хороший сервис», - написала Любовь Р. в разделе отзывах.
Один из туристов считает, что Киргизию любят не за уровень сервиса, а за горы и великую природную местность.