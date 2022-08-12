Иссык-Куль 2022 утопает в канализации: что об этом думают туристы из Новосибирска

«Я бы не сказал, что Киргизия является «загаженной» в плане твердых или жидких бытовых отходов – не первый год путешествую, могу оценивать территорию. Ущелья по современным меркам можно назвать девственно-чистыми. Там было только несколько бутылок и все. На Иссык-Куле мы проезжали несколько пансионатов – там на придорожных обочинах чисто, а вот, например, во Вьетнаме и Египте другая ситуация», - сказал Алиев.